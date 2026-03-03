Duro comienzo para Carlos Alcaraz en Indian Wells

Carlos Alcaraz inicia esta semana su reconquista del Masters 1000 de Indian Wells y por lo pronto ya conoce su camino, que va a ser duro de inicio, con nombres como Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech o Casper Ruud

Las grandes estrellas del tenis mundial afilan sus armas para volver a competir al máximo nivel desde esta semana en el Masters 1000 de Indian Wells. El primer gran torneo de este nivel del curso, que va a servir para reencontrarnos en la pista con los Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y compañía. Mientras que el mundo de la raqueta mira a Dubai, donde se han quedado atrapadas estrellas como Daniil Medvedev o Andrey Rublev, la acción no para y en el Valle de Coachella todo está preparado para arrancar. Por lo pronto se ha celebrado el sorteo, que no ha sido benévolo para el número 1 del mundo.

Noticias Relacionadas El sueño de Badosa: La nueva Paula Badosa renace donde tocó la gloria

El español debutará en la segunda ronda contra el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Térence Atmane, 52 del mundo, derrotó la semana pasada a Dimitrov en los dieciseisavos de final del torneo de Acapulco, donde después acabó con el sueño de Rafa Jódar. No obstante, ahora es solo una pequeña piedra de un camino complicado para Carlitos. En caso de ganar aparece el francés Arthur Rinderknech en tercera ronda; el noruego Casper Ruud en octavos y el australiano Alex de Miñaur, top 6 mundial, en cuartos, antes de los posibles duelos contra Novak Djokovic en la penúltima ronda y de una posible final ante Jannik Sinner en el partido por el que podría tener su tercer título en el torneo californiano.

Sinner y Djokovic tendrán que trabajar

En el lado del cuadro de Alcaraz aparece como gran dificultad final su oponente en la final del Open de Australia, Novak Djokovic, quien lleva sin competir desde Melbourne y debutará ante el peligroso polaco Kamil Majchrzak o el gigante francés Giovanni Mpetshi Perricard. En el otro lado del cuadro, Sinner debutará con el australiano James Duckworth o un rival proveniente de la fase previa. Aunque el italiano podría enfrentarse en la ronda de cuartos de final con el local Ben Shelton, número 8 mundial, y en semifinales contra Sasha Zverev o su compatriota Lorenzo Musetti, ambos duelos muy complicados.

La armada esta preparada

En cuanto al tenis español, Alejandro Davidovich, también con un 'bye', debutará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre un joven invitado como el local Zachary Svajda y Marin Cilic. Mientras que Rafa Jódar, invitado por el torneo, jugará en primera ronda con el chileno Alejandro Tabilo y Roberto Bautista frente al húngaro Fabian Marozsan.