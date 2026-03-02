Cristina Bucsa devuelve la ilusión al tenis femenino español con su primer título WTA

La cántabra acabó 574 días después con la falta de títulos del tenis femenino español, consiguiendo también el primer título de su carrera

A Cristina Bucsa ya le pensaba demasiado la mochila. La española de origen moldavo aterrizaba en Mérida con una racha para nada positiva: cinco derrotas consecutivas y un inicio de 2026 para olvidar. Era difícil intuir que el cemento mexicano sería el escenario de la resurrección, pero a veces el tenis da estas vueltas y la cántabra ya tiene en su bolsillo el WTA 500 de Mérida.

Cristina Bucsa sigue sumando para el tenis español

Hacía falta un golpe de autoridad y ha llegado de la forma más inesperada, con Bucsa grabando su nombre en Mérida. El destino ha puesto a Cristina en tierras mexicanas para romper una maldición que estaba durando demasiado tiempo. Desde que Paula Badosa alzara el trofeo en Washington aquel 4 de agosto de 2024, el tenis femenino nacional vivía una sequía de títulos que se ha prolongado durante 574 días. Casi un año y 7 meses después, la Armada vuelve a sonreír gracias a una Bucsa que ha entrado en el palmarés por la puerta grande.

Y es que México parece un territorio talismán para las raquetas españolas. Sara Sorribes se estrenó también en México, en Guadalajara en 2021 y en 2023 sumó el segundo título de su vida en México. Gabiñe Muguruza hizo también doblete en Monterrey en 2018 y 2019, pero siempre recordará el último triunfo de su victoria, las WTA Finals de 2021 también en Guadalajara.

Una semana de matagigantes

El camino de Cristina en Mérida ha sido de película. En semifinales firmó la que es, hasta la fecha, la victoria de su vida: pasó por encima de la italiana Jamine Paolini, una top 10 a la que despachó en sets corridos con un tenis que rozó la perfección. En la gran final, lejos de amedrentarse por la presión, supo mantener la cabeza fría.

Tras un inicio arrollador, le tocó sufrir ante la combatividad de la polaca Magdalena Frech, quien no dio su brazo a torcer en ningún momento. Sin embargo, Bucsa aguantó el tipo, cerró el partido y de paso, igualó el cara a cara particular con la polaca, que ya está 2-2. Por si fuera poco, la española completo una gran semana conquistando también el cuadro de dobles junto a la china Jiang Xinyu. Un ejemplo de superación, tras llegar a Mérida de la peor de las formas, la cántabra sale de México como un nuevo referente de la Armada.