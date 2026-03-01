Cristina Bucsa sorprende a Paolini y está a un paso de la gloria en Mérida

Cristina Bucsa sigue avanzando en el WTA 500 de Mérida y tras conseguir una de las grandes victorias de su vida ante Jasmine Paolini en semifinales, se jugará corona ante la polaca Magdalena Frech

Cristina Bucsa está ante la semana más importante de su carrera. El WTA 500 de Mérida ya está en su última ronda y allí estará la cántabra, que tras conseguir una victoria muy sorprendente contra toda una top 10 mundial como Jasmine Paolini, se jugará el título ante la polaca Magdalena Frech. Sin perder un solo set y haciendo un tenis que roza la perfección, Bucsa está a un paso de la gloria en el evento mexicano, aunque eso sí, pase lo que pase va a salir de Mérida con el mejor ranking de su vida, pues como poco estará la 46 del planeta.

Bucsa, actual raqueta 63 mundial, superó por 7-5, 6-4 a la italiana y disputará la primera final de un WTA 500 de su vida a los 28 años, aprovechando los numerosos errores de la séptima del ránking y este domingo disputará el título contra la polaca. Con este triunfo, la tenista cántabra se sitúa entre las 50 mejores del ranking WTA por primera vez en su carrera. Además, nunca hasta este sábado se había impuesto a una tenista que está entre las 10 primeras del mundo.

Paolini, irreconocible

En el primer set, Paolini cometió 21 errores no forzados, lo que dio alas a Bucsa, que dominaba desde el fondo y controlaba el partido a su antojo, rompiendo el saque de la transalpina en los juegos 5 y 7, sin embargo la italiana mejoró y remontó con dos breaks para empatar 5-5. Pero el último de ellos no lo confirmó y sufrió el quiebre definitivo, después del cual Bucsa mantuvo el servicio para ganar por 7-5 esta primera manga.

Lejos de crecerse en busca de la remontada, Paolini siguió fallando y Bucsa fue cada vez a más, logrando dos quiebres la española y poniéndose por delante 4-0. Ahí Paolini volvió a ser la portentosa jugadora con dos finales de Grand Slam y ganó tres juegos seguidos para acercarse 4-3; sin embargo, Bucsa metió presión al mantener el servicio sin perder un punto en el octavo juego para ponerse cerca del título. Y aunque la italiana se acercó 5-4 con su servicio, Bucsa defendió bien el suyo para firmar la victoria. Ahora se medirá a Frech, 57 del ranking, que luchó durante 2 horas 37 minutos para derrotar por 6-2, 6-7 y 6-3 a la persistente china Shuai Zheng para alcanzar la final y desafiar a la número 2 del tenis español.