Medvedev tras levantar el trofeo sin jugar: ''He jugado a un nivel altísimo''

El ruso dio sus primeras declaraciones después de sumar a su palmarés el ATP Dubái sin siquiera haber saltado a la pista debido a la lesión de Griekspoor

La vida tiene esos momentos agridulces. Y seguro que eso es lo que ha vivido hoy Daniil Medvedev, con una final bastante extraña en la que el ruso no ha tenido ni que salir a la pista para hacerse con el título. Su rival, el neerlandés Tallon Griekspoor no pudo saltar a la pista debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo que arrastraba desde la semifinal contra Andrey Rublev, en la que hubo mucha tensión.

Con este triunfo, Medvedev rompe una de las estadísticas más curiosas del tenis moderno, ya que por fin ha conseguido repetir un título en un mismo torneo. Hasta ahora, sus 22 títulos anteriores había sido en 22 lugares diferente. Dubái se convierte en su lugar fetiche, ganando de nuevo la corona después de llevársela en 2023.

Una final que Medvedev quería disputar

''Claro que es una lástima, ayer vi que Tallon quizá tenía una lesión. Nunca se sabe cómo evolucionan estas lesiones durante la noche. A veces se alivian y puedes jugar, aunque con algo de dolor. A veces empeoran, así que supongo que empeoró. No puedo hacer nada al respecto. Jugué un gran torneo, los cuatro partidos que jugué. Claro que quería jugar la final, pero es lo que hay. Ayer jugué un partido increíble, así que lo tomaré como una final para mí y estoy feliz de ganar el torneo'', comentaba Medvedev justo al conocer la noticia de que el título era suyo sin tener que pasar por la pista.

Rumbo al Indian Wells

''Por supuesto que me llevo mucha confianza, pero el tenis es un deporte muy dinámico. Una semana no juegas como quieres y la siguiente estás jugando espectacular. Así que espero llevar esta confianza de los cuatro partidos que jugué a Indian Wells. Jugué increíble toda la semana, así que tenía muchas ganas de que llegara la final e intentarla jugar incluso mejor'', comentaba el ruso ya mirando al futuro.

La victoria, además, ha estado marcada por la tensión extradeportiva. Debido a la situación de alerta roja en los Emiratos por el conflicto regional, la retirada de Griekspoor permitió a Medvedev y a su equipo adelantar sus planes de salida del país por seguridad. Un ataque preventivo por parte de Estados Unidos e Israel que ha acabado con el cierre del espacio aéreo, suspendiendo el Aeropuerto Internacional de Dubái todas su operaciones, por lo que los jugadores buscaron la forma de salir del país inmediatamente en cuanto se aseguró una vía de escape.