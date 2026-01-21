Medvedev sobre los cambios de bandera en el tenis: ''El lugar en el que naces es importante''

Tras pasar a la tercera ronda en el Open de Australia, el tenista ha aprovechado la rueda de prensa para hablar sobre los cambios de nacionalidad de varios tenistas

Daniil Medvedev no ha tenido un partido fácil en la segunda ronda del Open de Australia. Se ha visto las caras con Quentin Halys, contra el que perdió el primer set y justo en el siguiente sufrió un break, lo que le hizo sacar todas sus fuerzas para remontar una situación que no pintaba bien en el principio. Pero el número 12 sacó fuerzas y pudo vencer 6-7(9), 6-3, 6-4 y 6-2.

En el post-partido, ha dedicado unos mitos a responder a las críticas que la ucraniana Oleksandra Oliynykova le dedicó debido a un partido de exhibición que hizo en su país natal, Rusia.

Medvedev no se calla

En la rueda de prensa le preguntaron por su opinión sobre las críticas de Oliynykova al participar en un partido amistoso financiado por Grazprom, compañía con lazos en la Guerra de Ucrania: ''En general, respeto las opiniones de todo el mundo. Fuera de la pista, respeto todas las opiniones. Esa es la suya y, sinceramente, no tengo nada que decir al respecto''.

También quiso dejar clara su postura sobre las tenistas rusas, como Potapova o Kudermetova que han cambiado su nacionalidad por otra, dejando de defender los colores de Rusia: ''Como he dicho, respeto y entiendo al 100% a todos. Es algo que, dentro del mundo del deporte, puedes hacer, quizás sea más fácil para nosotros que para otra gente. Yo jamás he pensado en hacerlo, porque creo que el lugar en el que naces es importante, significa algo. La política y ese tipo de temas va aparte, así que jamás lo he considerado. Pero bueno, muchos jugadores han cambiado, y sigo siendo amigo de ellos. Soy amigo de muchos y muchas, es su decisión''.

Reflexión sobre el mundo del podcast

Muchos extenistas se han aventurado a una nueva carrera profesional, haciéndose comentaristas en podcast que circulan por la red. Sobre estos ha hablado también, con señalando lo que no le gusta de algunos de estos podcasters: ''Es un camino complicado. No suelo escuchar podcasts, pero siempre te cruzas con los típicos cortes de un minuto. Por ejemplo, respeto mucho a Roddick, porque siento que nunca ataca a los jugadores, es muy respetuoso y se dedica solo a hablar de tenis. Cuando acabe mi carrera, quiero tener mucho cuidado con eso. Quizás por eso no me gustaría hablar de tenis, porque no quiero ser el típico que acaba su carrera y empieza a hablar de los tenistas como si ya no supieran jugar al tenis, hablando de mi época, de Alcaraz y Sinner, y que los tipos de ahora son amateurs... espero no convertirme nunca en eso. Si soy así, no daré entrevistas''.