Kostyuk mantiene su protesta en Brisbane y niega el saludo a Sabalenka: ''Juego cada día con dolor en el corazón''

La final del WTA 500 de Brisbane dejó una imagen habitual en el circuito femenino: la ucraniana se negó a saludar a la número 1 del mudno, manteniendo la postura que adoptó desde la invasión de Ucrania en 2022

Marta Kostyuk no ha podido con Aryna Sabalenka en la final del WTA 500 de Brisbane, que le ha ganado en dos sets, 6-4 y 6-3. Desde la invasión de Ucrania, su país natal, no estrecha la mano de las jugadoras procedencias de Rusia o Bielorrusia. Una postura política y simbólica que mantiene desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Una final con simbolismo político

En el deporte, estrechar la mano del rival es un gesto de respeto y normalidad que considera inapropiados mientras su país está siendo bombardeado por Rusia con el apoyo de Bielorrusia. De hecho, opina que ''no es humano'' actuar que no pasa nada mientras su familia vive bajo la amenaza de los misiles. Sostiene que si una jugadora no condena la invasión explícitamente, su silencia es una forma de complicidad.

Sabalenka públicamente no ha tenido reparos en posicionarse públicamente sobre la invasión, como hizo por ejemplo en una rueda de prensa en 2023: ''Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoya la guerra. Nadie. ¿Cómo vamos a apoyarla? La gente normal no lo hace. Si pudiésemos pararla, lo haríamos, pero desafortunadamente no está en nuestras manos''.

Kostyuk habla sobre la situación de Ucrania

''Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. Hay miles de personas que ahora mismo no tienen luz ni agua caliente. Afuera hay -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad cada día. Mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó y alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana'', fueron las palabras que eligió para concienciar a los espectadores sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en el país.

Negarse el saludo e incluso a veces evitar las fotos antes de los partidos es la forma perfecta para que mediáticamente se siga hablando de la dura situación por la que esta pasando su país. Es más, tanto Sabalenka como Victoria Azarenka, ambas de Bielorrusia, son las que han tenido los desplantes más sonados.

La excepción con Daria Kasatkina

Es muy importante tener en cuenta que con Daria Kasátkina no ocurre eso desde mayo de 2025. Marta Kostyuk se basa en que no ataca a ciegas a todas las rusas y las bielorrusas, si no que exige coherencia moral y valentía. El punto de inflexión ocurrió cuando la rusa renunció a su ciudadanía deportiva para representar Australia, lo que a la ucraniana le hizo pensar que la jugadora no quiere ser utilizada como herramienta de propaganda. Tras los Masters de Roma lo explicó: ''Cuando alguien no solo dice la verdad, sino que actúa en consecuencia, eso merece respeto. Daria ha tenido el valor de renunciar a su ciudadanía deportiva rusa. Espero que este sea un ejemplo para otros''