Sinner piensa en los jugadores atrapados en Oriente Medio: ''Espero que todos estén a salvo y puedan venir a jugar''

El italiano recuerda a los tenistas que se encuentran en Oriente Medio y que no saben si van a poder llegar al Indian Wells

Saltan las alarmas en el circuito ATP ante un arranque de la gira estadounidense que se presenta como un auténtico desafío humano. Con el Masters Wells 1000 de Indian Wells a la vuelta de la esquina, el tenis llega a California fracturado. Y la situación no tiene nada que ver con lo deportivo, ya que figuras como Daniil Medvedev y Andrey Rublev se encuentran atrapados en Dubái debido al cierre del espacio aéreo tras los recientes bombardeos en al región. Jannik Sinner ha querido acordarse de sus compañeros que aún no saben si podrán llegar al torneo.

Jannik Sinner se acuerda de sus compañeros en la previa de Indian Wells

La crisis logística que se ha provocado debido a los bombardeos de Irán ha hecho que varios tenistas se queden atrapados en lugares como Dubái. Eso sí, en medio de todo este caos, Jannik Sinner ha alzado la voz para pone el foco en lo que realmente importa. El italiano no ha ocultado la preocupación que se vive en el vestuario ante la falta de control sobre la situación: ''Hay ciertas cosas que no podemos controlar, esta es una de ellas. En la ATP todo el mundo está tratando de tomar las mejores decisiones para sentirse lo más seguro posible'', comentaba en la previa del Indian Wells a los medios.

Sinner ha sido muy claro respecto a la vulnerabilidad de sus compañeros atrapados, reconociendo que el deporte pasa a un segundo plano cuando la integridad física está en riesgo: ''Obviamente, espero que todos estén a salvo y puedan venir a jugar, o al menos irse a casa. Trato de concentrarme, pero te das cuenta de que hay cosas muchas más importantes en la vida que jugar al tenis''.

Confianza en la protección de la ATP

Si nos paramos a comparar la situación de los tenistas que ya están en California con los que están bloqueados en Oriente Medio, la desigualdad es absoluta. mientras que una parte del cuadro ya suma horas de entrenamiento en las pistas del desierto, otros como Medvedev o Rublev ni siquiera han podido salir de sus hoteles por seguridad.

Sinner también quiso destacar el privilegio de su posición, pero sin olvidar el drama externo: ''Siendo jugadores tenemos una buena protección, espero que los demás sientan lo mismo''. Ahora, la duda es si la organización de Indian Wells tendrá que reajustar el cuadro o si los jugadores atrapados lograrán una vía de salida segura. Lo que es seguro, es que este primer Master 1000 del año no será una cita normal.