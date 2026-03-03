Los tenistas deberán pagar 5.000 euros para salir de Emiratos Árabes en pleno conflicto de Oriente Medio

Los jugadores del Challenger de Fujairah se ven envueltos en una situación desesperada tras la cancelación de este torneo de tenis modesto

Por fin parece que hay noticia sobre el caos en Fujairah, aunque no son precisamente las que los tenistas esperaban. La situación se ha vuelto insostenible: después de que los bombardeos iraníes golpearan el puerto cerca de las pistas, la organización no ha tenido otra opción que cancelar el Challenger. Debido al riesgo bélico en Emiratos Árabes se suspende tanto el torneo en juego como el que estaba por venir.

Huir del conflicto en Oriente Medio tiene precio

Un tema espinoso que la ATP ha intentado resolver de la mejor forma posible pero que, finalmente, ha acabado siendo polémica. Según un coreo que filtró el bielorruso Iliá Ivashka, la Asociación de Tenistas Profesionales para salir de allí este jueves hacia Milán haciendo escala en El Cairo. ¿El problema? Cada billete cuesta 5.000 euros. Para colmo, les están metiendo prisa para que confirmen ya mismo si aceptan pagar esa fortuna para escapar de una zona de riesgo.

El correo electrónico que se ha mandado a los jugadores es el siguiente: ''Queridos jugadores, ambos torneos Challenger aquí (Fujairha 1, Fujairah 2) están oficialmente cancelados. La ATP es la potencial organizadora del vuelo charter el próximo jueves 5 de marzo desde Muscat. La salida es a las 15:00, con destino Milán y escala en Egipto. El coste es de 5.000 euros por persona. En caso de que estés interesado, mándame un Whatsapp al siguiente número. Gracias a todos por la paciencia y la compresión. ¡Que tengáis un viaje seguro!''.

No ha gustado nada a los tenistas

Como era de esperar, la noticia ha caído fatal entre los jugadores. No hay que olvidar que en el circuito Challenger se vive al límite y los premios son minúsculos comparados con la élite. De hecho, el ganador de este torneo en Fujairah se llevaba apenas 8.100 dólares y al finalista ni siquiera le alcanzaría para pagar el billete para salir del territorio tensionado, con tan solo 4.700 dólares de premio. El torneo tenía de presupuesto 63.000 dólares, por lo que la situación es un tanto irónica.

Aunque los tenistas suelen autogestionar sus costes de viaje, los participantes denuncian que esta suspensión responde a causas de fuerza mayor. Según se ha podido ver en la publicación de Iliá Ivashka, parece que los jugadores denuncian una falta de consideración del circuito hacia los jugadores de este nivel más modesto. Una cosa que se solucionaría con un seguro para situaciones bélicas o de emergencia.