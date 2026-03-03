Boris Becker pide calma con Alcaraz y Sinner: ''No pondría demasiada presión''

El extenista alemán alaba a las nuevas ''superestrellas'' del cine, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Para Boris Becker, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner poseen la calidad necesaria para alcanzar el nivel histórico de Djokovic, Nadal y Federer. Sin embargo, el alemábn advierte que no conviene asfixiarlos con expectativas desmesuradas tan pronto. Aunque su actual dominio en el circuito es una noticia excelente para ellos, resulta una amenaza clara para el resto de tenistas. En definitiva, tienen el potencial para marcar una época siempre y cuando se les permita evolucionar sin la carga excesiva de las comparaciones.

La presión, fundamental para Becker

''Es muy difícil. Es un largo camino y no pondría demasiada presión en Carlos y Jannik, son muy jóvenes, así que tenemos que darle un poco de espacio para desarrollarse. Ciertamente tienen el talento y el potencial, pero me preguntas esa pregunta en 15 años y puedo responderla'', comentaba Boris Becker en los medios tras el anuncio de los nominados a los premios Laureus 2026, entre los que se encuentra Alcaraz junto a Aitana Bonmati, Marc Márquez y Kilian Jornet.

''Nadie es invencible'', advertía a Carlitos el extenista desde la voz de la experiencia, ya que fue el ganador de 6 Grand Slams. ''Todos tenemos buenas y malas caras. Él es claramente ahora el número uno, pero cualquier cosa puede pasar en el deporte, siempre es muy contradictorio y eso es lo bonito. Ahora mismo, a Carlos le va genial'', comentaba, haciendo un llamamiento a la calma.

Sinner, otro peso pesado

De hecho, Boris Becker recalca que entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ''ganaron los últimos nueve Grand Slam''. Remarcó lo que es casi evidente: ''eso es bueno para ellos y malo para los demás. Pensábamos que después de la época de Nadal, Federer y Djokovic no tendríamos una próxima superstrella y tenemos dos ahora''.

''El tenis es más popular que nunca antes y tiene dos personajes diferentes. España es muy afortunada porque ha tenido a Nadal durante 20 años y ahora tiene a Alcaraz, que es un jugador emocional y carismático. Y enfrente un jugador más frío como Jannik Sinner, que es lo totalmente opuesto a él, pero ambos muy buenos y esta competición entre ellos estará allí durante años'', añadía para definir los perfiles de los mejores del tenis ahora mismo. Aunque deseaba que ''como alemán, que gane su primer Grand Slam'' a su compatriota Alexander Zverev, sabiendo que ''él es bueno para hacerlo y ha estado en muchas finales, así que espero que este año quede saludable''.