La polémica en La Cartuja: posible segunda amarilla a Antony y mano inexistente antes del 2-2

De Burgos Bengoetxea dejó jugar, a veces en demasía, y el VAR se abstuvo, con Iglesias Villanueva al frente, en la única jugada en la que podía intervenir

Apostó el colegiado principal de El Gran Derbi, un De Burgos Bengoetxea que se reencontraba con la rivalidad sevillana cuatro años después del 'derbi del palo' pero no con el sancionado Joan Jordán, por dejar jugar, lo que muchas veces es un arma de doble filo. Se abstuvo el vizcaíno de considerar 'faltitas' y, por el camino, seguro que dejó por sancionar más de una, como la que le reclamó Kike Salas en el primer tiempo donde hubo tanto contacto como exageración posterior del aruncitano. Se llevaron amarilla (todos con justicia) los locales Antony, Diego Llorente y Natan, así como los visitantes Suazo, Isaac Romero y Juanlu.

La única polémica como tal llegó en dos acciones en los últimos diez minutos, una reclamada por cada bando. Así, en el 80, un pisotón de Antony sobre Oso pudo ser la segunda para el paulista, aunque el árbitro decretó que el de Torrevieja estaba fingiendo y debía levantarse. No entró en acción desde la sala VOR de Las Rozas un Iglesias Villanueva que dejó imperar el criterio del colegiado principal, aunque desde Nervión denuncian que una acción idéntica ante el Deportivo Alavés costó una amonestación y la correspondiente expulsión de Juanlu, por lo que otra vez los agravios en los criterios salen a la luz.

Por parte bética se echa en cara a De Burgos Bengoetxea que la falta previa al 2-2 señalada a Aitor Ruibal por una presunta mano al intentar cortar el globo de Ejuke no existió. Las repeticiones demuestran que, efectivamente, el balón pega en el pecho del capitán verdiblanco, que protestó amargamente con razón. Pese a que acabe en gol, no se puede revisar como tal en el VAR, que de momento sólo entra en rojas directas, amarillas aplicadas erróneamente a un jugador, fueras de juego o faltas previas de los beneficiados por el tanto en cuestión. Es un error del vasco, pero imposible de rectificar a posteriori.

Un empate con consecuencias clasificatorias para el Betis

Recorta un punto el Real Betis al Villarreal CF, que salió goleado del Camp Nou, pero no aprovechan los verdiblancos de verdad ese resbalón castellonense, ya que los de Marcelino García Toral aún tienen ocho puntos de ventaja. Se escapa tres más el Atlético de Madrid, que cuenta con idéntico colchón en la lucha por la tercera plaza, siendo cuarto el conjunto amarillo por diferencia de goles. Interesa más a los de Pellegrini esa referencia, pues le ganan el duelo directo, de momento sin importancia.

El problema es que por atrás aprietan, hasta el punto de que el triunfo por 1-2 del RC Celta en casa del Girona FC deja a los celestes a sólo tres unidades del Betis, al que visitarán en dos semanas (1-1 en Balaídos). El RCD Espanyol, que también empató esta jornada, se queda a siete puntos, mientras que la Real Sociedad da caza al Athletic Club y, con 35 también en el casillero, se acerca, aunque siguen ambos a ocho del conjunto heliopolitano.