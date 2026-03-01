Marc Roca, sin pelos en la lengua tras el empate del Betis contra el Sevilla: "Ahora mismo jodidos"

El centrocampista del Real Betis, que fue uno de los mejores del equipo verdiblanco en el empate a dos contra el Sevilla FC, se lamentó de la oportunidad perdido y dijo que tienen que levantar la cabeza debido a las citas importantes que tienen por delante

Marc Roca, centrocampista del Real Betis, fue uno de los jugadores del equipo verdiblanco que dio la cara después del empate a dos contra el Sevilla FC en una nueva edición de El Gran Derbi. El catalán no tuvo pelos en la lengua y mostró el sentir, el mismo que buena parte de la afición bética, por haber desaprovechado una ventaja de 2-0 en el descanso ante el eterno rival.

No se cortó absolutamente nada Marc Roca cuando habló sobre el empate a dos contra el Sevilla FC. El centrocampista del Real Betis, que fue uno de los más destacados del equipo verdiblanco, dijo que están jodidos y que no están contentos por la segunda parte realizada. "Creo que el equipo ha hecho una primera parte muy buena, al contrario que la segunda parte que nos hemos echado para atrás, no hemos sido capaces de tener el control del partido y al final nos han acabado metiendo los dos goles. La verdad es que ahora mismo jodidos, queríamos la victoria, era un partido muy importante para nosotros, para la afición, y no hemos conseguido los tres puntos que era el objetivo".

Marc Roca volvió a señalar como la segunda parte, en la que el Real Betis no estuvo bien, como el principal problema para obtener la ventaja obtenido en el primer tiempo. "Creo que hemos tenido al principio de la segunda parte también una ocasión clara, que éramos un 4 contra 3, no hemos metido. Y una vez han metido el 2-1, la verdad es que no hemos podido tener el control, calmar las aguas, no hemos sabido parar sus ataques, y ya te digo, al final pues decepcionados con el resultado, jodidos, porque de la importancia sabíamos que era un partido hiper importante para nosotros, y bueno, a levantar cabeza lo antes posible".

A pesar de tropiezo y del golpe psicológico de no ganar un derbi sevillano que sentían que tenían ganado, Marc Roca lanzó un mensaje para el equipo, haciendo un llamamiento para que el equipo levante cabeza de cara a lo que resta de temporada. Y es que no hay que olvidar que el Real Betis tiene que luchar por quedar entre los cinco primeros clasificados y por pelear por la UEFA Europa League. "Sí, obviamente. Sabemos que no será fácil, la importancia era extrema, que si nos escapen dos puntos así, pues duele al doble, pero bueno, hay que levantar cabezas, preparar lo que viene y seguir".