Aitor Ruibal, muy autocrítico con el Betis tras el empate contra el Sevilla: "Lo hemos tirado al garete nosotros"
El capitán del Real Betis ha sido el encargado de dar la cara después de la decepción de que su equipo perdiera una ventaja de 2-0 contra el Sevilla FC. El lateral derecho ha asegurado que están dolidos por haber perdido la oportunidad de ganar el derbi pero manda un mensaje de ánimo de cara al futuro
Aitor Ruibal, futbolista y capitán del Real Betis, fue el encargado de dar la cara después del empate a dos del equipo verdiblanco contra el Sevilla FC en El Gran Derbi. El catalán se mostró muy triste por la ventaja desaprovechada y fue autocrítico con el rendimiento que dieron, sobre todo, en la segunda parte. Aún así, mandó un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de temporada.
Aitor Ruibal fue muy autocrítico con la actuación del Real Betis contra el Sevilla FC. Así fue su análisis en DAZN. "Mala. Mala porque teníamos el partido controlado, con ese 2-0 en la primera parte. Hemos salido bien en la segunda y ellos en la primera ocasión que tienen la meten dentro, se crecen. Nosotros nos venimos un poco abajo, cosa que no deberíamos permitirnos porque estamos en casa. Pero bueno, esto es fútbol también, ellos también juegan. Sabíamos que era un partido jodido porque ellos venían de una victoria que les subía la moral. Y nada, lo hemos tirado al garete nosotros, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final. Así que es verdad que ya las fuerzas fallaban un poquito porque el segundo gol de ellos ha sido un palo bastante duro".
A pesar de ello, Aitor Ruibal mandó un mensaje de optimismo, pero pidió perdón. "Hay que seguir, hay que mirar hacia adelante. Somos un Betis que está creciendo, cada vez somos mejores. Y nada, no se olvida de nada, pero pedimos disculpas a todo el mundo que se ha partido hoy la cara por nosotros. Pero bueno, aquí estoy como máximo responsable del equipo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Dolidos porque queríamos la victoria como nadie y lo teníamos. Creíamos que lo teníamos hecho y se hacía el error".
El capitán del Real Betis dijo que no piensa que existiera exceso de relajación con 2-0. "No, no creo que haya sido exceso de relajación. Porque al final estos partidos, cuando están así, para bien entrar en la calma, te viene bien. Creo que hemos salido bien la segunda parte. Hemos tenido un par de contras buenas, teníamos ahí el dominio un poquito de la situación. Sí que es verdad que nos hemos tirado un poquito más atrás porque al final el resultado no lo permitía. Y un centro lateral, pues de la nada, pues te meten un gol. Y bueno, ahí ellos se vienen arriba. Y luego un balón parado que este año no está haciendo mucho daño".
Aitor Ruibal sabe que el Real Betis pierde una oportunidad para seguir en la pelea por la cuarta posición
Aitor Ruibal se mostró consciente de que este empate es un paso atrás para luchar por la cuarta posición. "Sí, evidentemente. Nosotros queremos estar lo más arriba posible. Pero bueno, sabemos que tiene la importancia del derbi, de la gente, de cómo lo vive. Y bueno, nos sabe muy mal por eso. Pero que no te quepa duda que nosotros en el vestuario también vamos a estar jodidos".