Valencia - Osasuna, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Valencia y Osasuna correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports que dará comienzo a partir de las 16:15 en el Estadio de Mestalla

¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Valencia y Osasuna!! El duelo que se disputará en Mestalla dará comienzo a partir de las 16:15 horas y corresponde a la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

El duelo entre Valencia y Osasuna es un choque en el que los de Corberán y los de Lisci tienen objetivos muy diferentes a estas alturas de la temporada aunque el técnico italiano ya avisó en la previa de que no se fía del puesto que ocupan los ches en la tabla.

Osasuna, a pesar de las dudas que existieron al principio con Alessio Lisci, sueña con engancharse a puestos europeos siempre y cuando a equipos muy en forma como puede ser la Real Sociedad que desde que llegó Matarazzo ha dado un giro de 180 grados en su rendimiento.

El Valencia de Corberán suma 26 puntos tras 25 jornadas y podría empezar el encuentro ante Osasuna más abajo aún de lo previsto si el Elche empata o vence al Espanyol en el choque que se celebra desde las 14:00 horas en el Martínez Valero. En lo que a partidos como local se refiere, los de Corberán no son precisamente síntoma de fiabilidad en las últimas jornadas con solo una victoria en los últimos cinco partidos, tres empates y una derrota.

Valencia y Osasuna se verán las caras este domingo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla. El choque entre ches y rojillos es un enfrentamiento entre dos equipos que ahora mismo pelean por cosas muy diferentes en la clasificación de LaLiga EA Sports como es evitar el descenso y los puestos europeos.

El Valencia, a pesar del cambio notable que ha tenido desde que el pasado curso llegó en sustitución de Baraja, vuelve a estar en zona de peligro mientras que Osasuna está en disposición de pelear por cosas importantes de aquí al final de temporada.

Valencia - Osasuna en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Valencia de Corberán arrancó esta jornada 26 de LaLiga EA Sports con 26 puntos, es decir, a dos del descenso que marca el Mallorca. Los de Corberán son el sinónimo de una montaña rusa ya que en los últimos cinco encuentros han sumado dos triunfos y tres derrotas. El Valencia, solo por detrás de Real Oviedo (-23), Levante (-16) y Girona (-14) es el cuarto equipo con peor diferencia de puntos de LaLiga EA Sports.

Además en lo que respecta a sus partidos como local, los de Corberán solo han sumado seis puntos de los últimos 15 en juego con un triunfo ante el Espanyol y empates ante Elche, Mallorca y Sevilla. Cayó el pasado 8 de febrero ante el Real Madrid por 0-2. En 12 partidos como local, el Valencia ha sumado cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Valencia - Osasuna hoy en directo y online en LaLiga EA Sports

En Osasuna están en una liga diferente a la del Valencia y es que el cuadro de Alessio Lisci está en disposición de acercarse a los puestos europeos que al comienzo de la jornada 26 están a cuatro puntos con el Celta de Vigo como referente. Osasuna solo ha perdido un partido en lo que va de 2026 y esa regularidad que le ha llevado a sumar tres empates y cuatro triunfos.

Especial mérito tiene la última victoria de Osasuna que fue en El Sadar ante el Real Madrid. Este triunfo supuso que el Barcelona recuperase su liderato tras vencer al Levante. En la previa, Alessio Lisci apuntó que Osasuna debería dejar atrás el triunfo ante los blancos ya que a pesar de su importancia, son solo tres puntos "y no seis".

Enfrentamientos previos entre Valencia y Osasuna

Hay que remontarse a la 2023/24 para encontrar el último triunfo del Valencia ante Osasuna y no fue en Mestalla sino que en territorio rojillo donde los ches se llevaron los tres puntos tras vencer por 0-1. Desde entonces, dos empates y el triunfo de la primera vuelta de Osasuna en el Sadar en el que el tempranero gol de Budimir terminó por ser decisivo.