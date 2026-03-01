La Policía Nacional consigue evitar dos reyertas entre radicales de Real Betis y Sevilla FC en La Cartuja

Los agentes localizaron primero a un multitudinario grupo de personas que identifican como miembros de Biris Norte y luego hicieron lo propio con una coalición de Supporters Gol Sur reforzados por ultras de Atlético de Madrid y Recreativo de Huelva "preparados para pelear"

La Policía Nacional ha logrado evitar en las dos últimas noches que se registraran sendas reyertas entre aficionados radicales del Real Betis y del Sevilla FC, con participación añadida de ultras del Atlético de Madrid y del Recreativo de Huelva uniéndose a los verdiblancos. Todo ello, en la previa de El Gran Derbi que se celebra en la tarde de este domingo en el Estadio de La Cartuja de la capital andaluza.

La jornada del sábado, con masivas concentraciones de aficionados de ambos equipos -en La Cartuja, unos; en Santa Justa, los otros-, por el momento transcurren sin incidentes. Eso sí, en las dos mencionadas intervenciones, la Policía Nacional ha informado este sábado de que identificaron a un total de 78 personas implicadas y que una de ellas acabó siendo detenida.

Estas actuaciones preventivas, que se encuentran enmarcadas dentro del fuerte dispositivo organizado para velar por la seguridad antes, durante y después de este partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia del CSD: 400 agentes de la Policía Nacional, distribuidos en 10 unidades operativas, y personal de Bomberos, 061, Guardia Civil, Policía Local, así como 288 vigilantes de seguridad privada y 169 auxiliares del Real Betis (club local).

El viernes, la Policía detectó a un grupo de Biris Norte buscando a sus rivales

La primera de ellas se llevó a cabo en la noche del viernes en las proximidades de la Glorieta Olímpica, cuando los agentes detectaron "a un grupo compuesto por unas 50 personas vestidas de negro y encapuchados". En este sentido, el Instituto Armado ha informado este domingo en un comunicado de que los integrantes de este grupo, "al ver la presencia policial, trataron de huir del lugar, aunque 10 de ellos fueron interceptados e identificados como miembros del grupo ultra Biris Norte (afines al Sevilla FC)".

El sábado, frenaron a un grupo de ultras de Betis, Atlético y Recreativo "preparados para pelear"

La nota añade que la segunda actuación policial, que evitó un nuevo enfrentamiento entre radicales de ambos equipos, se produjo la pasada madrugada en la carretera de la esclusa, también en una zona periférica alejada del centro de la ciudad, cuando los agentes detectaron durante su labor de vigilancia a otro grupo integrado por 68 personas.

El comunicado policial explica que éste tumulto estaba formado por miembros de grupos ultras del Betis (Supporters), del Atlético de Madrid (Frente Atlético) y del Recreativo de Huelva, "a los que les une su odio a los ultras del Sevilla FC", precisa.

Esta nueva intervención acabó con 68 personas identificadas, 25 vehículos chequeados, una detención y el levantamiento de tres actas por tenencia de armas y de una más por tenencia de drogas. Además, los policías recuperaron defensas extensibles y numerosas armas blancas y objetos contundentes que fueron hallados en las inmediaciones del lugar de la actuación policial, que se produjo justo cuando estaban "preparados para el enfrentamiento".