Girona - Celta: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga

El cuadro gerundense lleva una sola derrota en los últimos ocho encuentros. El reencuentro de Fran Beltrán con sus excompañeros del Celta le pondrá un poco de picante al partido

El Girona, undécimo clasificado de LaLiga EA Sports con 30 puntos, y el Celta, sexto con 37, se enfrentan este domingo (21:00 CET) en un duelo de aspiraciones europeas en Montilivi.

El equipo de Míchel Sánchez quiere ganar para hacer bueno el punto del lunes en Vitoria contra el Alavés (2-2), en un partido en el que volvió a ceder puntos en el tramo final por un gol de Lucas Boyé en el minuto 89. En el desplazamiento anterior los rojiblancos ya se quedaron a un paso de ganar por una diana de Kike Salas en el minuto 92, en Sevilla.

En el cuadro gallego, el reencuentro de Fran Beltrán marca su visita. El centrocampista madrileño, al que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés no le ofreció la renovación, adelantó seis meses su salida de Balaídos, donde hizo historia al convertirse en el tercer jugador celeste con más partidos (263) en Primera División. Solo le superan Iago Aspas y Hugo Mallo.

con quien ya había coincidido en Vallecas. Y no tardó en afianzarse en la titularidad de un equipo que ha sumado tantos puntos (15) en lo que va de 2026 como en las primeras 17 jornadas de Liga.

