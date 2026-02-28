Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la victoria del Atlético de Madrid y la derrota del Villarreal en la jornada 26 de la liga española

La jornada 26 de LaLiga dejó el empate entre Rayo y Athletic (1-1), la goleada del Barcelona al Villarreal (4-1), el triunfo de la Real Sociedad en Mallorca (0-1) y la victoria agónica del Atlético en Oviedo (0-1)

La jornada 26 de LaLiga EA Sports dejó partidos vibrantes, goles decisivos y movimientos importantes tanto en la pelea por el liderato como en la batalla por Europa y la permanencia. Desde el empate en Vallecas hasta la goleada azulgrana y el triunfo agónico del Atlético, el fin de semana no dio tregua.

Reparto de puntos entre Rayo y Athletic en un duelo intenso

El Rayo Vallecano regresó a su estadio para medirse al Athletic Club en un encuentro muy competido. El conjunto madrileño mostró mayor ambición en la primera mitad, generando más llegadas y remates que su rival. Esa insistencia tuvo premio en el minuto 35, cuando una buena combinación en campo contrario terminó con Jorge de Frutos superando a Unai Simón.

Antes del descanso, el Rayo incluso rozó el segundo tanto, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. Tras la reanudación, el Athletic reaccionó con la entrada de Álex Berenguer, cuyo impacto fue inmediato: una jugada aérea derivó en el empate firmado por Iñaki Williams con un potente disparo. El tramo final fue abierto, con ocasiones anuladas y alternativas para ambos, pero el marcador ya no se movió. Un punto que mantiene a los dos equipos en la zona media con aspiraciones europeas.

El Barcelona arrasa al Villarreal con un Lamine Yamal imparable

En el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona ofreció una actuación contundente ante el Villarreal (4-1). El protagonista absoluto fue Lamine Yamal, autor de un espectacular hat-trick que confirmó su extraordinario momento de forma.

El joven atacante abrió el marcador tras una recuperación en campo rival y amplió diferencias con una brillante acción individual antes del descanso. Aunque el Villarreal recortó distancias al inicio del segundo tiempo, el Barça recuperó el control con la entrada de Pedri, cuyo talento en la distribución resultó determinante. Un pase magistral del canario permitió a Yamal completar su triplete. Ya en el añadido, Lewandowski cerró la goleada tras revisión del VAR.

El triunfo refuerza el liderato azulgrana y envía un mensaje claro antes de los próximos compromisos coperos.

La Real Sociedad sueña con Europa y el Mallorca se complica

En Son Moix, la Real Sociedad logró una victoria trabajada (0-1) frente al RCD Mallorca gracias a un tanto de Carlos Soler antes del descanso. El partido fue espeso y con escasas ocasiones, pero el equipo visitante supo gestionar la ventaja en la segunda mitad.

El Mallorca, falto de claridad ofensiva, apenas inquietó con centros laterales y acciones aisladas. La derrota mantiene a los baleares en puestos de descenso, mientras que el conjunto vasco escala posiciones y se acerca a la zona europea.

El Atlético golpea al final en Oviedo

El Atlético de Madrid sufrió más de lo esperado en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Los locales dispusieron de las mejores oportunidades, pero se toparon con un inspirado Jan Oblak.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Julián Álvarez en el descuento para firmar el 0-1 con un disparo seco dentro del área. Un triunfo sin brillo que permite a los rojiblancos seguir en la pelea alta, mientras el Oviedo queda hundido en la zona baja.

Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports en la jornada 26