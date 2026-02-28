Mallorca - Real Sociedad, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este encuentro de la jornada 26 de LaLiga en el que el RCD Mallorca busca salir de los puestos e descenso a Segunda división y la Real Sociedad quiere acercarse a los puestos europeos

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre RCD Mallorca y Real Sociedad. Un encuentro, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, en el cual se enfrentan dos equipos que actualmente luchan por objetivos bien distintos.

El RCD Mallorca llega a este partido después de una semana bastante convulsa. Los malos resultados han provocado que la dirección deportiva destituya a Jagoba Arrasate que ha dejado su puesto como entrenador a Martín Demichelis que no estará en el banquillo en este encuentro contra el Real Sociedad.

La Real Sociedad, por su parte, afronta este partido liguero contra el RCD Mallorca sabiendo que es importante para sus aspiraciones para poder clasificarse para competición europea la próxima temporada, pero también es cierto que el equipo también tiene en mente la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputa la próxima semana contra el Athletic Club. Esto puede lastra el rendimiento del equipo vasco.

La Real Sociedad empató la semana pasada contra el Real Oviedo (3-3) y no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir en el palea por Europa.

Once titular del RCD Mallorca también anunciado. Estos son los futbolistas que ha seleccionado el interino Siviero. Martín Demichelis verá el partido desde la grada.

El árbitro encargado de pitar este partido es el joven Miguel Sesma Espinosa, del colegio riojano. De 31 años de edad, está debutando esta temporada en Primera división.

Poco más de 30 minutos para el comienzo del partido. Recordemos que el RCD Mallorca está en puestos de descenso a Segunda división con 24 puntos y la Real Sociedad en mitad de la tabla clasificatoria con 32 puntos.

Pocos menos de 20 minutos para el comienzo del partido. Estos son los onces titulares de los dos equipos.

Todo preparado para el comienzo del partido en el Estadio de Son Moix.

RCD Mallorca y Real Sociedad se enfrentan en la tarde de este sábado, a partir de las 18:30 horas en el Estadio de Son Moix, en uno de los partidos de la jornada 26 de LaLiga en el que hay más en juego. El RCD Mallorca está en la obligación de ganar para salir de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que la Real Sociedad necesita el triunfo para continuar en la pelea para clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada.

El RCD Mallorca llega a este partido contra la Real Sociedad en el momento más crítico de la temporada probablemente. Los malos resultados que lo tienen en los puestos de descenso a Segunda división han provocado que la directiva haya prescindido de los servicios de Jagoba Arrasate como entrenador. El elegido para sustituirlo es Martín Demichelis que tendrá la tarea de lograr la permanencia. Con todo el nuevo técnico no se sentará aún en el banquillo, siendo el encargado de dirigir al RCD Mallorca en este encuentro el interino Gustavo Siviero.

En lo estrictamente deportivo, el RCD Mallorca perdió la semana pasada contra el RC Celta por 2-0 y está en la posición 18 de la clasificación de LaLiga con 24 puntos.

En cuanto a las bajas, el RCD Mallorca no puede contar con los lesionados Marash Kumbulla, con molestias en el muslo, Takuma Asano, con una rotura en los isquiotibiales, y Jan Salas, con una rotura de ligamento cruzado anterior.

La Real Sociedad, por su parte, llega a este partido contra el RCD Mallorca con mayor tranquilidad y en mejor estado de forma aunque también necesita ganar para no descolgarse de la pelea por clasificarse para competición europea. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo suma 32 puntos y está a 5 puntos del RC Celta que es el sexto clasificado.

El empate a tres el pasado fin de semana contra el Real Oviedo fue un freno para la Real Sociedad en su escalada clasificatoria. No se puede permitir más tropiezos ligueros el club vasco que a pesar de la importancia de este encuentro contra el RCD Mallorca está también pensando en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que juega la semana que viene contra el Athletic Club y en la que tiene una ventaja de 0-1, estando por tanto a un paso de la final y de luchar por ganar un título.

En el apartado de bajas, la Real Sociedad no puede contar con Brais Méndez por acumulación de amonestaciones; y tampoco con los lesionados Iñaki Rupérez, Álvaro Odriozola y Take Kubo.

