Barcelona 4-1 Villarreal: Lamine Yamal afina punteria para la Copa del Rey

Lamine Yamal marcó los dos primeros en el 27 y en el 36. Recortó distancia Pape Gueye en el 48 y repitió la estrella culé en el 69 tras un gran pase de Pedri. Lewandowski hizo el cuarto en el 91 tras pase de Koundé que recibió nuevamente de un inspirado Pedri

Barcelona y Villarreal se veían las caras este sábado a partir de las 16:15 en el Spotify Camp Nou. El cartel era casi inmejorable ya que se medían el primero ante el tercero y dos equipos que en sus últimas cinco citas han marcado entre ambos un total de 28 goles. Además, en los últimos 10 partidos entre Barcelona y Villarreal, solo hubo un triunfo local y 9 nueve a domicilio. El Barcelona se presentaba ante el Villarreal con la dolorosa baja de Frenkie de Jong y queriendo llevarse los tres puntos ante los groguets para mantener su liderato en LaLiga EA Sports.

Lamine Yamal hace de las suyas para adelantar al Barcelona

El duelo empezó con un ritmo vertiginoso ya que Barcelona y especialmente el Villarreal, encontraba con facilidad la portería rival. Fueron pasando los minutos y el ritmo fue decreciendo en favor de un Villarreal que veía como los culés se mostraban casi inoperantes.

Cuando parecía que el Villarreal estaba más cómodo, un fallo en el centro del campo de los de Marcelino terminó con un pase en profundidad de Fermín sobre Lamine Yamal que el internacional español remató con su pierna derecha fuera del alcance de Junior. Corría el minuto 27 y el Barcelona se adelantaba cuando el partido parecía más en calma.

A partir de ese gol, el Villarreal pasó de estar tranquilo a estar un tanto ansioso por encontrar las tablas. Esto lo aprovechó el Barcelona a la perfección para que Lamine Yamal volviese a hacer de las suyas. El joven jugador la cogió en banda derecha y tras una gran acción personal, la mandó a la escuadra para hacer el 2-0 en el minuto 36. Tras este segundo gol el Villarreal quedó muy tocado y el pitido del descanso le sirvió de alivio.

El Villarreal se vuelve a meter en el partido

El Villarreal salió concentrado en recortar distancia tras la vuelta de vestuarios. No tardaron demasiado los de Marcelino en seguir las pautas de su técnico ya que en el 48, Gueye, en un córner embarullado, terminó con el jugador groguets solo dentro del área y habilitado por un Raphinha que se quedó colgado en la salida.

El Villlarreal recortaba diferencias y por momentos pudo empatar si Ayoze Pérez hubiese tenido más acierto en un disparo lejano que llegó tras una salida en falso de Joan García. Después de esa jugada, vieron amarilla Flick, Marcelino y Raphinha por una reiterada protesta.

Lamine Yamal hace un triplete histórico

Pero el Barcelona puso en liza a Pedri y con la salida del canario al campo volvió a tomar el control del encuentro. Ese control se vio transformado en peligro cuando Pedri puso un pase desde el centro del campo en un espacio que solo vieron él y Lamine Yamal.

El jugador de apenas 18 años aprovechó el regalo de su compañero para, otra vez con su pie derecho, hacer el tercero en su cuenta particular y de los culés. Con este gol, Lamine Yamal es el máximo goleador del Barcelona en Liga y el jugador más joven con 18 años y 230 días en hacer tres goles en Liga en lo que va de siglo XXI.

Lewandowski se suma a la fiesta previa a la pelea por la Copa del Rey

Con el partido ya sentenciado, Pedri volvió a hacer de las suyas para dársela a Koundé y que el francés a su vez se la pusiese en bandeja a Lewandoswki. En un principio se anuló por fuera de juego pero las imágenes demostraron que la posición del polaco era claramente legal. Con este triunfo el Barcelona y especialmente Lamine Yamal, cogen impulso para el encuentro del próximo martes en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.