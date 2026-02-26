Fali, tras ser despedido del Cádiz, ya entrena con un nuevo equipo

El ex futbolista del conjunto del Nuevo Mirandilla, se ejercita con el Xerez CD de Segunda Federación tras hacerlo anteriormente con el Racing Portuense

El pasado 30 de enero, a pocos días de que terminase el mercado de fichajes de invierno, el Cádiz hacía un anuncio que para muchos fue tomado como una muestra más de que las cosas llevan un tiempo cambiando en el conjunto presidido por Manuel Vizcaíno.

El Cádiz anunciaba el despido disciplinario de Fali después de ocho temporadas aunque en esta última aún no había debutado con el equipo de Gaizka Garitano en partido oficial. Este despido parecía ser cuestión de días ya que la relación entre el Cádiz y el propio Fali no eran demasiado buenas ante la falta de rendimiento del central catalán.

El sonado despido de Fali en el Cádiz

Juan Cala, director deportivo del Cádiz compareció días después y fue cuestionado sobre el despido de Fali y lo explicó sin andarse por las ramas: "Fali ha sido compañero mío y hemos pasado varios episodios juntos. Él y el presidente han tenido una relación muy cercana y el presidente lo ha respaldado y defendido siempre. No reunía las condiciones deportivas adecuadas desde hace un tiempo, en lo que entiende el club y el Consejo de Administración ha decidido ser un despido disciplinario. Cuando despides por esto, es porque la disciplina no es la adecuada. No es por gusto. Los cuerpos médicos y la dirección deportiva entienden que no reúne las condiciones físicas. Por ende, el Consejo de Administración decide despedirle. Es una pena que salga así, pero también es una pena que no reúna las condiciones adecuadas para seguir", declaró.

El 'nuevo' equipo de Fali tras ser despedido del Cádiz

Fali jugó en el Cádiz 180 encuentros oficiales y aún viviendo en la capital gaditana según ha informado el 'Diario de Cádiz' se entrenó con el Racing Portuense aunque ahora lo hace en otro equipo de la provincia gaditana. Fali se estaría ejercitando desde este mismo jueves 26 de octubre con el Xerez CD, conjunto del grupo cuatro de Segunda Federación donde ocupa la sexta plaza.

Fali, del Cádiz al eterno rival

Bien es conocida la rivalidad entre el Cádiz y el Xerez CD aunque ahora esta rivalidad no se pueda ver en los terrenos de juego ya que ambos conjuntos hace ya varios años que no comparten categoría. En lo que respecta a Fali, el central de 32 años solo se está ejercitando con el equipo jerezano y no ha trascendido si el equipo de Segunda Federación le ofrecerá ficha en un equipo que ahora mismo cuenta con una plaza libre en su plantilla debido a la lesión de larga duración de Jaime López.

Fali, en una condición óptima, es un central de sobrada calidad para jugar en Segunda Federación pero será el Xerez CD el que tendrá que determinar si puede ayudar a los jerezanos a conseguir el ascenso a Primera RFEF. En el Xerez CD, Fali coincide con otro ex del Cádiz como Josete Malagón, que formó parte del cuadro amarillo entre 2013 y 2016.