Suso y Álex Fernández, la cara visible de un Cádiz con preocupantes números

El cuadro de Gaizka Garitano ya suma seis jornadas sin ganar y ya está dos puntos por debajo de los 37 del pasado curso a estas alturas

El Cádiz se ha vuelto a meter en un lío y el problema no es la derrota del pasado fin de semana ante un rival que teóricamente deberían ser los amarillos como el filial de la Real Sociedad, sino que esto viene ya desde varias atrás. El Cádiz era al final de la jornada 21, la última de este curso en el que se llevó los tres puntos al zurrón, sexto.

Los de Gaizka Garitano sumaban 34 puntos tras vencer por 3-2 al Sporting de Gijón y tenían los puestos de ascenso directo a solo cuatro. Seis jornadas después, con cinco derrotas y un empate, los de Gaizka Garitano suman 35 y tienen el descenso a seis y los puestos de play off a siete. El drama está garantizado en un Cádiz que parecía que este año sí sería el del regreso a Primera tras el gran primer tramo de temporada que realizaron los amarillos y con refuerzos importantes como el de Suso y García Pascual, ambos llegados desde el Sevilla. Ahora mismo el Cádiz tiene dos puntos menos que en la misma altura de la temporada del pasado curso.

Suso da la cara junto a Álex Fernández

Después de la última derrota del Cádiz, dos pesos pesados del banquillo de Gaizka Garitano como son Álex Fernández y Suso, dieron la cara ante los medios de comunicación para tratar de explicar lo que está sucediendo. En primer lugar, Álex Fernández, que no está contando con demasiadas oportunidades esta temporada, no puso paños calientes: "Estamos bastante mal y bastante hundidos después de este partido. Nada de lo que podamos decir tanto Suso como yo no va a contentar a nadie. Tenemos en una semana un partido importante y es una pena. No hemos tenido el partido controlado en ningún momento y es un grupo honesto, honrado y que trabaja muy bien. No nos está acompañando los resultados".

También se mostró comprensivo Álex Fernández con el enfado del grupo ultra Brigadas Amarillas, al que se acercaron algunos futbolistas tras caer ante la Real Sociedad B: "Tenemos que asumir lo que nos digan y aceptar todo, por supuesto, con educación. Llevamos seis jornadas sin ganar y no estamos a la altura de lo que demanda el club y la afición. Estas jornadas han sido pésimas a nivel de resultado. Es una pena porque es un grupo muy sano que tiene mucho fútbol".

Suso habla de un Cádiz en un momento delicado

Suso no se quedó tampoco atrás a la hora de analizar la situación del Cádiz y mostrar un punto crítico a nivel interno: "Es un momento delicado. Vamos a tirones y en este momento hay que hacer un poquito más. Creo que tenemos que seguir. Somos un grupo joven y muy bueno. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que no hay ningún jugador, ningún utillero desde el primero al último, ni el cuerpo técnico, que hemos optado a un balón de oro".

Suso también dejó claro que si los resultados no se dan, es porque el juego del Cádiz no es en este momento el idóneo: "Cuando no ganas falta de todo. O falta hacer más cosas de las que ha hecho el rival. Lo que hacíamos antes nos valía, pero ahora mismo no. Creo que no nos da y nos estamos dando cuenta por la racha que llevamos. Es un momento donde más ambición hay que tener, desde los jóvenes hasta los mayores. “Yo creo que ahora mismo nos falta de todo. Con pelota y sin pelota. Cuando se pierde es porque faltan muchas cosas".