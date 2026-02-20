El Cádiz CF y su gran estadística los fines de semana de Carnaval

Los amarillos reciben este domingo a la Real Sociedad B con una tradición estadística muy a su favor: nunca han perdido como locales en el segundo fin de semana de Carnaval desde 2012

El fútbol vive de dinámicas emocionales, y pocas ciudades mezclan sentimiento y calendario como Cádiz. La coincidencia entre pasodobles y balón ha terminado construyendo un pequeño mito estadístico. Y en una ciudad donde la tradición y superstición pesan tanto como el amor por el Cádiz CF, las estadísticas sonríen a los cadistas.

Ambas pasiones siempre han convivido en Cádiz como dos de sus grandes pasiones, pero en los últimos quince años la coincidencia ha favorecido a los cadistas. Tras analizar los resultados del Cádiz CF durante el segundo fin de semana de Carnaval, se revela un patrón contundente: cuando juega en casa, no pierde.

Desde 2012 hasta la actualidad, hay un pleno de resultados positivos como local. Victorias ante Lucena, Betis Deportivo, Melilla, UD Almería y dos triunfos consecutivos frente a Rayo Vallecano en Primera División, entre otros. Ninguna derrota. Ni siquiera un empate. El último precedente como local en estas fechas fue en 2023, con un 1-0 frente al Rayo Vallecano. Si se amplía el foco hasta Segunda B (hasta 2012), la racha continúa intacta.

Justo ahora… vuelve a jugar en casa

Este mismo fin de semana, segundo del Carnaval de Cádiz, el conjunto amarillo recibe en el Nuevo Mirandilla a la Real Sociedad B. Es decir, vuelve a darse exactamente el escenario en el que las estadísticas han sido más favorables durante los últimos 15 años. En una temporada marcada por la irregularidad, la religión de la ciudad ofrece un argumento optimista para el cadismo. Cuando llega el domingo de piñata y el partido es en casa, el equipo responde.

2012 — 26 feb | Lucena | Local | 2ª B | 4-0 (V)

2013 — 17 feb | Betis Deportivo | Local | 2ª B | 2-0 (V)

2014 — 9 mar | Melilla | Local | 2ª B | 5-1 (V)

2015 — 22 feb | Lorca | Visitante | 2ª B | 2-2 (E)

2016 — 14 feb | Villanovense | Visitante | 2ª B | 2-2 (E)

2017 — 5 mar | Real Oviedo | Visitante | 2ª | 2-1 (D)

2018 — 18 feb | Numancia | Visitante | 2ª | 1-0 (D)

2019 — 10 mar | Elche | Visitante | 2ª | 1-0 (D)

2020 — 1 mar | Almería | Local | 2ª | 2-1 (V)

2021 — 21 feb | FC Barcelona | Visitante | 1ª | 1-1 (E)

2022 — 6 mar | Rayo Vallecano | Local | 1ª | 2-0 (V)

2023 — 26 feb | Rayo Vallecano | Local | 1ª | 1-0 (V)

2024 — 18 feb | Osasuna | Visitante | 1ª | 2-0 (D)

2025 — 9 mar | Málaga | Visitante | 2ª | 0-2 (V)

2026 — 22 feb | Real Sociedad B | — | 2ª | Por disputar

La otra cara: el Carnaval fuera de Cádiz

El comportamiento cambia radicalmente lejos de casa. En los últimos 15 años, el Cádiz apenas ha conseguido resultados positivos en ese mismo fin de semana jugando como visitante. Solo hay una victoria. La lograda ante el Málaga CF en la temporada 2024/2025. El resto del balance fuera de lo que antes era el Ramón de Carranza es claramente negativo. Derrotas ante Real Oviedo, Numancia, Elche CF o CA Osasuna, además de empates contra Lorca, CF Villanovense en 2ª División B y el histórico 1-1 frente al FC Barcelona en el año de la pandemia. El carnaval no se le da bien al Cádiz lejos de la tacita de plata.