Importante movimiento en el Huesca que marca el futuro en El Alcoraz

La Fundación Alcoraz (a través del club oscense) ha anunciado este viernes que los préstamos que concedieron Costa y Grupo Arqa pasan a ser acciones tras ser inicialmente un préstamo que se concedió en 2024

El Huesca vivió en el verano de 2024 un momento clave que puso en riesgo la viabilidad económica y por tanto la existencia del cuadro del Alcoraz. El club sufría problemas económicos y el Grupo Costa y Grupo Arqa concedieron un préstamo al club. Casi dos años después de esta decisión, el Huesca ha informado este viernes de que esos préstamos han pasado a convertirse en acciones de la Sociedad.

De este modo, los grupos Costa y Arqa pasan a controlar de forma sindicada el 96 por ciento de las acciones del conjunto de LaLiga Hypermotion. En el comunicado se aclara que esta operación no supone un cambio en el modelo y estructura ni del propio Huesca y de la Fundación Alcoraz.

Comunicado del Huesca en relación al cambio accionarial

El comunicado del Huesca en el que se recoge el cambio accionarial con los grupos Costa y Arqa es el siguiente: "La Fundación Alcoraz informa de que, en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo Marco suscrito en el verano de 2024, que permitió el rescate y estabilización de la SD Huesca, Grupo Costa y Grupo Arqa han formalizado la conversión de los préstamos concedidos en acciones de la Sociedad, pasando a ostentar conjuntamente, de forma sindicada, el 96% del capital social. Esta operación se enmarca estrictamente en los términos acordados y no implica modificación alguna en el modelo y estructura de gobernanza actualmente vigentes, tanto en la SD Huesca como en la propia Fundación Alcoraz.

La Fundación continuará desarrollando su labor institucional y social con plena normalidad, manteniéndose el respaldo económico por parte del Club que garantiza la sostenibilidad y viabilidad de todos sus programas y actividades. Con esta actuación, Grupo Costa y Grupo Arqa reafirman su compromiso con el proyecto deportivo e institucional de la SD Huesca, así como con su consolidación y crecimiento a medio y largo plazo".

El Huesca ya piensa en la visita del Mirandés

En lo deportivo, el cuadro de Jon Pérez Bolo recibirá este próximo sábado a un Mirandés necesitado de puntos desde el farolillo rojo de la clasificación. El Huesca por su parte no puede despistarse ya que un tropiezo ante los jabatos podría ponerle en peligro de caer a los puestos de descenso del que salió hace una jornada y donde ha estado en un total de cinco fechas de esta temporada.

Este viernes, Jon Pérez Bolo habló de esa no relajación que debe tener el Huesca para no volver a caer al pozo del descenso y lo hizo pidiendo el apoyo de la afición en El Alcoraz: "Esta liga es tan complicada y difícil que nunca te puedes confiar. Es un partido muy importante, igual o más que todos los que estamos afrontando. Sabemos que El Alcoraz tiene que ser un fortín y para eso, además de hacer bien las cosas, tenemos que contagiar a nuestra gente. Que ellos nos levanten, nos animen y que aprieten al rival. Espero un Alcoraz con un ambiente grande, que apriete al rival y nos ayude en momentos difíciles que seguro que los vamos a tener".

Además sobre el rival, el técnico del Huesca habló sobre la realidad del Mirandés en las últimas jornadas, que está mereciendo más: "Nos va a poner un trabajo duro y que lleva unas jornadas mereciendo más de lo que está consiguiendo. Sé que vamos a tener un partido muy difícil. Tenemos que hacer las cosas bien y todos juntos, intentar sacarlo adelante. Va a ser un trabajo duro, hay que hacerlo muy bien, sufrir en determinados momentos porque el Mirandés también tiene sus virtudes y nos va a poner las cosas difíciles".