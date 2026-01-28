La Inteligencia Artificial pasa lista: Almería, Sporting de Gijón, Andorra, Ceuta, Córdoba, y Huesca

El once ideal de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion que han elegido desde Olocip ha incluido a nombres como Chupe, Otero, Campaña o Gael Alonso

Algunos de los jugadores elegidos por la IA para el once ideal de la jornada 23Montaje: ED

La jornada 23 de LaLiga Hypermotion ya quedó atrás el pasado lunes pero aún sigue dando coletazos a nivel de datos y reacciones. Como suele ser habitual, desde Olocip, empresa especializada en la Inteligencia Artificial aplicada al fútbol y de la que el ex futbolista Esteban Granero es su CEO, han elaborado el once ideal de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion.

La Inteligencia Artificial valora la individualidades del Sporting de Gijón

En este once ideal de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion destaca un equipo por encima del resto como el que más representantes tiene. Este es el Sporting de Gijón de Borja Jiménez. Los asturianos sumaron su segunda victoria consecutiva y la tercera en los últimos cinco partidos para colocarse con los mismos puntos que el Almería, sexto clasificado y que por tanto marca la puerta de los puestos de play off de ascenso.

El triunfo del Sporting de Gijón por 3-0 ante el Mirandés tuvo como protagonistas en los goles a Guille Rosas, Otero y Dubasin. Los dos primeros aparecen en el once ideal elaborado por la Inteligencia Artificial de Olocip junto a un Curbelo que en defensa cuajó un gran encuentro.

El Málaga de Chupe y Larrubia

Otro de los equipos que cuenta con más de un representante en este once de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion elaborado con el uso de Inteligencia Artificial es el Málaga. Los de Funes se han encaramado a la tercera plaza de la clasificación y en su triunfo por 3-0 ante el Burgos destacaron dos nombres por encima del resto: Chupe y Larrubia.

El primero, tal y como nos hemos hecho eco en ESTADIO Deportivo, ya ha despertado el interés de equipos de la Serie A y en La Rosaleda bien harían en andar rápidos para actualizar sus condiciones contractuales para evitar la temida fuga de talentos.

El Andorra de Carles Manso sigue en la pelea

El Andorra, con un Carles Manso que sigue demostrando que está preparado para salvar al equipo de Gerard Piqué del descenso y por lo tanto darles la permanencia en Segunda, cuenta con dos jugadores en este once ideal realizado por Olocip con Inteligencia Artificial.

El autor del gol de los tricolor, Cabanzón, se ha ganado aparecer en este once ideal junto al defensor Gael Alonso. Ese encuentro entre Andorra y Huesca también dejó otro representante para el once ideal de la jornada como el centrocampista Kortajarena.

Los casos de Diego Bri del Córdoba, el debut de Campaña y la seguridad de Andrés Fernández en el Almería

Los tres últimos nombres que aparecen en esta elección de la Inteligencia Artificial son Campaña, que debutó con el Ceuta de la mejor manera posible con un gol que sirvió para igualar la contienda ante la Cultural Leonesa, Diego Bri, que marcó uno de los dos goles del Córdoba en su triunfo ante Las Palmas en Gran Canaria y Andrés Fernández, que desde la portería del Almería realizó cinco importantes paradas aunque no pudo evitar el tanto a última hora del Eibar que supuso la derrota de los indálicos.

Por tanto, el once ideal de la jornada 23 elaborado por la Inteligencia Artificial de Olocip queda conformado por: Andrés Fernández (Almería), Curbelo (Sporting de Gijón), Gael Alonso (Andorra), Guille Rosas (Sporting de Gijón), Diego Bri (Córdoba), Kortajarena (Huesca), Campaña (Ceuta), Yeray Cabanzón (Andorra), Larrubia (Málaga), Chupe (Málaga) y Otero (Sporting de Gijón).