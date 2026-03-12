Cañizares zanja el debate con Courtois: "El mejor portero para mí de todos los tiempos"

El exportero se deshizo en elogios hacia al meta del Real Madrid, que volvió a ser decisivo para mantener la portería a cero en el encuentro ante el Manchester City, que deja a los de Arbeloa con un 3-0 para defender en la vuelta, en el Etihad.

Una de las buenas noticias que dejó la victoria del Real Madrid ante el Manchester City fue la actuación de Fede Valverde, con un hat-trick con el que mantuvo encarrilada la eliminatoria. Sin embargo, los focos también estuvieron sobre la figura de Thibaut Courtois, decisivo nuévamente, como en una parada en la segunda parte a Reijnders. En este sentido, Cañizares, exmeta del Valencia, ha sido muy claro por el momento del belga, catalogándolo como "el mejor de todos los tiempos", tras el partido que hizo frente al conjunto de Pep Guardiola.

Cañizares ensalza el partido que realizaron Courtois y Fede Valverde

En este sentido, Cañizares ha hablado, en Radio Marca, sobre el Real Madrid - Manchester City que tuvo lugar en el día de ayer en el Bernabéu, que terminó con victoria para los de Arbeloa gracias al hat-trick de Fede Valverde: "Hubo dos jugadores que marcaron una distancia enorme en el partido y los dos los tenía el Real Madrid. Si hubiese habido uno en un lado y otro en otro, el partido hubiese sido más equilibrado. Todos los que hoy reciben gloria, a Valverde y a Courtois deberían tratarlos bien, porque para mí fueron los que marcaron la diferencia. Todas las decisiones del entrenador las hacen buenas Valverde y Courtois, porque son los que cambian el partido completamente. El partido estaba abierto… cada vez que llegaba Doku por banda izquierda podía pasar cualquier cosa en el área del Real Madrid".

De esta manera, Cañizares se deshizo en elogios con Courtois, hasta el punto de afirmar que es "el mejor portero para mí de todos los tiempos. Hasta que no da ese pase Courtois, ese control Valverde… y hace el primer gol, el partido estaba abierto. Cuando hay un equipo que te aprieta alto es absolutamente natural que el portero juegue rápido a banda. Lo difícil es hacerlo así de bien como lo hizo Courtois. Yo no le quito mérito a nadie… pero todo lo demás pasa por la calidad individual de Valverde y la calidad de Courtois. Para mí son los que cambian el partido completamente". Por último, el exportero insistió en su argumento: "Todo lo demás pasa por la calidad individual de Valverde y la calidad de Courtois en esa pelota que hace que se vaya con 3-0".

Courtois, la buena noticia en el Real Madrid de Arbeloa

Thibaut Courtois sigue haciendo historia en el Real Madrid. Tras dejar atrás la dura lesión de rodilla que sufrió en 2023, el belga ha sostenido al equipo en cada uno de los encuentros, de la mano de Ancelotti, Xabi Alonso y ahora con Arbeloa. Con contrato hasta 2027, el ex del Chelsea es indiscutible en la plantilla, una de las piezas claves y uno de los motivos que hacen que el equipo busque alcanzar la UEFA Champions League e intentar asaltar el liderato de LaLiga EA Sports de nuevo, dónde es dueño actualmente el Barcelona. Por otro lado, el portero de 33 años ha sido el gran protagonista en los onces titulares, debido a la temprana eliminación de los blancos en Copa del Rey, dónde estaba jugando Lunin principalmente, tanto ante el Talavera como frente al Albacete.