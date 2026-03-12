España - Senegal de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

La selección española de baloncesto femenino busca ante Senegal casi certificar su presencia en el próximo Mundial de Alemania

La selección española femenina de baloncesto daba este miércoles un paso adelante en sus opciones de estar en el próximo Mundial 2026, que se va a disputar en Alemania después de barrer a Nueva Zelanda en un partido en el que sólo sufrió en los cinco primeros minutos.

Liderada por Megan Gustafson, autora de 20 puntos, con María Conde (12) e Iyana Martín (11) como estiletes, y con un juego coral que desbordó a las neozelandesas, las españolas demostraron tener muchos recursos y, de ganar este jueves a Senegal, podrían dar un paso casi definitivo para estar en Berlín en septiembre.

Las chicas de Miguel Méndez se enfrentan ahora a un partido muy diferente, ya que Senegal, pese a que también es inferior al equipo español, es un conjunto muy físico, que va a proponer un partido muy trabado y diferente al que se han enfrentado a su debut.

España probó alternativas ante Nueva Zelanda

A su favor, las españolas tienen que han demostrado saber jugar con muchas alternativas, ya que Méndez probó ante Nueva Zelanda de todo, una vez se consolidó la gran ventaja. Jugó con dos bases mucho tiempo, algo clave para superar la presión que a priori propondrán las africanas; y también hizo coincidir en pista a Awa Fam y a Megan Gustafson, un recurso en la pintura del que podría tener que tirar dada la fortaleza y altura de las senegalesas.

España cuenta en este Premundial de Puerto Rico con la base que el pasado verano se proclamó subcampeona de Europa. No en vano, nueve de las doce seleccionadas se llevaron la plata en este Eurobasket femenino.

Atrás parece quedar el mal momento en los Juegos Olímpicos y, sobre todo, la ausencia del equipo español en el último Mundial, un error que quieren enmendar cuanto antes con su presencia en tierras alemanas.

A qué hora es el España - Senegal del PreMundial de Baloncesto femenino

El partido entre España y Senegal, clasificatorio para el Campeonato el Mundo de Baloncesto femenino 2026 se juega este jueves, 12 de marzo, a las 19:00 horas (horario peninsular español) en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).

Dónde ver por TV y online el España - Senegal

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido clave en la clasificación de España para el próximo Mundial de Baloncesto femenino.