La selección española pone la directa hacia el Mundial 2026

El equipo español se estrena a lo grande en su grupo de clasificación FIBA para el Mundial 2026 y vence a Nueva Zelanda de forma contundente

La selección española de baloncesto femenino ha comenzado con muy buen pie el PreMundial de Puerto Rico y ha barrido a Nueva Zelanda por 99-50 en un partido que, a partir del minuto 5, dominó con una claridad y contundencia absolutas.

Sólo la agresividad visitante en el último cuarto, en el que Miguel Méndez rotó mucho y España perdió la continuidad de los dos cuartos anteriores, evitó que el resultado fuera aún más contundente para sus pupilas. El equipo español fue mucho mejor en todo salvo en el rebote, que perdió por 39-31. Y, pese a ello, casi dobló a sus rivales en el marcador.

Nada parecía que sería así cuando se pudo ver lo mal en ataque que empezaron las españolas. En los primeros cinco minutos y medio sólo habían anotado una canasta y los errores en el tiro, tanto de lejos como en penetración eran constantes. Nueva Zelanda tampoco es que estuviera mejor, pero dos triples anotados, de los cuatro que logró en todo el partido, le valían para estar por delante (2-6).

A partir de un triple de Helena Pueyo todo cambió. En dos minutos se pasó del 2-8 al 12-8, tres después, al final del cuarto, el partido estaba encarrilado (22-9) y, en el 12, España ganaba de 20 (29-9). Había empezado el vendaval español con la aparición de dos incontenibles Megan Gustafson e Illana Martín.

Gustafson lidera la paliza de España

España hacía lo que quería. Desde fuera no perdonaba, cuando salían, Gustafson o Carrera castigaban por dentro. Y, si no, penetraban para anotar fácil. Para colmo, Nueva Zelanda estaba totalmente superada y perdía muchos balones, lo que propiciaba fáciles contras para las de Méndez. Con eso, la ventaja no hizo sino aumentar y el partido estaba visto para sentencia (47-22) al descanso.

El tercero fue más contundente si cabe, porque España empezó a clavar un triple tras otro que pronto llevó la ventaja por encima de los 40 puntos (72-31, min. 28).

Las neozelandesas estaban dolidas, pero decidieron morir matando y se mostraron muy agresivas en el último cuarto, en el que España se relajó algo en defensa. Eso permitió a Tofaeono anotar con comodidad y evitar que la diferencia, que llegó a pasar de los 50 puntos, fuera aún más grande. España ya estaba pensando en Senegal, que espera este jueves en Puerto Rico.

Ficha técnica del España 99-50 Nueva Zelanda

España (20+27+30+22): Elena Buenavida (4), Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (9), Aina Ayuso (5), María Araujo (8), Helena Pueyo (6), María Conde (12), Awa Fam (7), Raquel Carrera (8), Megan Gustafson (20), Paula Ginzo (7), Iyana Martín (11). Seleccionadoir: Miguel Méndez.

Nueva Zelanda (9+13+14+14): Emilia Shearer (3), Pahlyss Hokianga (2), Emma Rogers (2), Tegan Graham (9), Ashlee Strawbridge (0), Sharne Robati (12), Rebecca Pizzey (5), Ella Tofaeono (14), Jade Kirisome (0), Tayla Dalton (1), Briarley Rogers (0), Charlotte Whittaker (2). Seleccionadora: Natalie Hurst.

Árbitros: Boris Krejic (SLO), Aline García (URU) y Yann Vezo Davidson (MAD).