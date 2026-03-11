España - Nueva Zelanda de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

Las subcampeonas de Europa viajan a Puerto Rico con el objetivo de ir dando pasos hacia el Mundial que se celebrará en Berlín del 4 al 13 de septiembre

Llega la hora de la verdad. Pese a la excelente actuación que tuvo España en el Mundial de 2025, acabar como subcampeonas impidió a las chicas entrenadas por Miguel Méndez acceder al Mundial de 2026, el cual se disputará en Berlín del 4 al 13 de septiembre. Ahora, meses después, viajan a Puerto Rico para lograr el pase en el Premundial.

Si bien España está inmersa en un cambio de generación, no es menos cierto que este se está dando con un talento y desparpajo que invita a ser muy optimistas, tal y como muestras jugadores como Iyana Martín o Awa Fam, quienes se combinan con la experiencia de otras como María Conde o Maite Cazorla.

Volver a un Mundial tras la ausencia en 2022

Esa es la única meta. España pudo estar de manera directa en el Mundial, pero caer e la final del Eurobasket 2025 ante Bélgica lo evitó. Ahora se lo juega todo a una casta que deja poco margen al error, si bien la mitad de los equipos citados en Puerto Rico se meterán en la cita mundialista.

Pese a que inicialmente el grupo era de siete selecciones, Estados Unidos ya ha sacado billete como campeón americano. Por tanto, la selección española se las verá con la anfitriona Puerto Rico, Italia, Nueva Zelanda y Senegal, pasando tres al Mundial.

Respecto al orden de los encuentros, las de Miguel Méndez comienza ante Nueva Zelanda, juegan después con Senegal y ya el sábado contra Puerto. El último choque llegará el 15 de marzo con la dura Italia.

Las 12 elegidas por Miguel Méndez para el Premundial

-Bases:

Aina Ayuso

Maite Cazorla

Mariona Ortiz

- Escoltas:

Elena Buenavida

Iyana Martín

- Aleros:

María Conde

Helena Pueyo

- Ala-pívots:

Raquel Carrera

Paula Ginzo

Maria Araújo

- Pívots:

Awa Fam

Megan Gustafson

