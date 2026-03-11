Unicaja y Joventut se ponen de acuerdo y ya vislumbran la Final Four

Ambos conjuntos españoles sacan adelante sus choques intersemanales y ya están matemáticamente clasificados para cuartos de final de la Basketball Champions League

Con cierta emoción, pero cumpliendo. Así han despachado tanto Unicaja Málaga como Joventut Badalona sus respectivos partidos en el Grupo K de la Liga de Campeones de Baloncesto. Los andaluces no han fallado en cancha del Elan Chalon francés (70-80) y los catalanes han hecho lo propio recibiendo al Wurzburgo (91-84) para ser ya matemáticamente equipos de cuartos de final de la máxima competición continental de la FIBA.

Empezando por los de la Costa del Sol, es cierto que estos han tenido dificultades en tierras galas, pero han sabido superarlas con la garra de Alberto Díaz y el acierto de Nihad Djedovic, autor de 18 puntos. Más allá del desarrollo del encuentro, ahora se da la casualidad de que los entrenados por Ibon Navarro se jugarán el primer puesto en la última jornada justo ante la Penya.

El conjunto cajista ha cumplido con los pronósticos. Con este llevan cinco años consecutivos alcanzando los cuartos de la Basketball Champions League, lo que le convierte en favorito para levantar un título que ya conquistó en 2024 y 2025; eso sí, en el presente no parece tan invencible, ya que ha sufrido dos derrotas en Wurzburg (80-71) y Badalona (71-66) que le colocaron en situación de tener que ganar como fuese este partido en Francia.

Levantándose tras el varapalo de la Copa

Sin margen de error, cumplieron bajo presión los jugadores del técnico vasco, que ya sacaron su orgullo el pasado fin de semana contra el Girona en la Liga Endesa, para empezar a olvidar la decepción en cuartos de Copa del Rey ante el Real Madrid (100-70).

El de hoy es un triunfo para valorar, ya que Unicaja, irregular en su juego, afrontó el duelo sin una de sus estrellas, el dominicano Chris Duarte, baja por unas molestias físicas de última hora. Sí entraron en la convocatoria Killian Tillie, que no jugó, y Augustine Rubit, aún sin estar al cien por cien.

Un buen Joventut con Jabari Parker destacando

En lo que respecta al choque del Joventut, este firmó un serio partido ante el Wurzburgo alemán para colarse en unos cuartos que arrancarán el próximo 30 de marzo y para el que aún no tienen rival. Es normal, ya que dependerá del resultado con Unicaja en la última jornada del Grupo K.

En cuanto a las actuaciones individuales en la Penya, equipo que está por primera vez en cuartos de esta competición, destacó la dupla de estadounidenses formada por Cameron Hunt y Jabari Parker, con 19 y 15 puntos, respectivamente, siendo ambos clave para que los badaloneses sumaran el triunfo.