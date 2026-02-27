Berni Rodríguez habla sobre la actualidad de Unicaja y recuerda a su generación de la "Familia": "Esa esencia se ha mantenido"

Berni Rodríguez, en su entrevista con ESTADIO Deportivo, ha querido revisar la actualidad de Unicaja junto a sus recuerdos de la Selección

Berni Rodríguez es, sin lugar a duda, uno de los referentes del deporte andaluz. Su Málaga natal guarda un gran recuerdo de él, ya que fue una de las figuras de ese Unicaja campeón, donde llegó a conseguir la primera Liga ACB del baloncesto andaluz, una Copa del Rey y una copa Korac. Un importante palmarés que sirvió para engrandecer, aún más, el nombre de Málaga como referencia de esta disciplina. El jugador también guarda una gran trayectoria nacional, llegando a formar parte de ese grupo campeón del primer Mundial en la historia de España, por lo que es una de las voces autorizadas de este deporte. En ESTADIO Deportivo, pudimos repasar todo lo que el equipo malagueño está consiguiendo estos años, sumándose también a sus recuerdos de la Selección.

Sin lugar a duda, si hay un pabellón que sigue recordando con mucho cariño a Berni, ese es el del Martín Carpena. Muchas fueron las temporadas en las que estuvo en el club y varios fueron los éxitos que cosechó. Es por ello que, para hablar de la actualidad del club andaluz, su opinión se eleva y mucho. "Llevamos tres o cuatro temporadas fantásticas. No siempre ocurre en el deporte, el deporte va arriba y a veces va abajo. En este caso nos toca estar arriba, y estamos disfrutando muchísimo. Se están haciendo las cosas muy bien, tanto en la parte del club institucional", declaró.

"Esta temporada ha tocado cambiar a varios de los jugadores, se están adaptando muy bien los que hay (...) Estamos disfrutando muchísimo, ya te digo, no siempre ocurre. Este momento de Unicaja está siendo muy dulce, a ver si somos capaces de alargarlo lo máximo posible", respondió. Si hay algo claro es que, con todos los logros conseguidos en estos últimos años, se está recuperando el gusanillo de Unicaja en Málaga. "Llevamos unos años anteriores más complicados, y ahora ha vuelto a haber una conexión. Muchas veces es complicado saber si va a ocurrir, pero se han fichado jugadores que tienen mucha llegada con los aficionados de Unicaja, gente muy cercana, jugadores con carisma, y eso es importantísimo para engancharlos", finalizó.

Su importante logro en el año 2006, sumándose una plata olímpica en 2008, convierten a Berni en una de las leyendas de la llamada "Familia" española. Nombrar a pocos nombres de esa lista se considera casi un sacrilegio, ya que esa selección pudo contar con importantes jugadores como Pau Gasol o Calderón. Sobre esos años donde él estuvo, quiso mostrarse muy orgulloso. "Uso la palabra privilegiado, porque es coincidencia que ocurra que una generación tan buena coincida en el tiempo. Empezamos a jugar muy jovencitos competiciones internacionales, y nos encontramos hasta seis o siete jugadores en la selección esa del 2006, donde fuimos campeones del mundo. He tenido la oportunidad de jugar tres o cuatro veranos con la selección. Ha sido una experiencia tremenda", respondió.

Había una cosa importante en este equipo, y que le hizo ganarse el famoso sobrenombre de "Familia", como era la unión que existía. "Lo pasábamos muy bien. Éramos un grupo muy cerrado y muy bueno. Anteriormente ocurría, pero especialmente a partir de la llegada de mis generaciones de manera masiva a ese grupo. A partir del 2006, esa esencia se ha mantenido, esa "Familia" que llamamos en la Federación. Se ha mantenido a lo largo de estos veinte años que cumplimos este verano", declaró.