Berni Rodríguez, un auténtico referente para los jóvenes: "Nuestros MVP son aquellos que se comportan bien"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con una de las leyendas del baloncesto español, hablando de algunos de sus proyectos actuales, como "The Embassy", que promueven el crecimiento profesional entre los más jóvenes

El baloncesto español ha dejado grandes momentos a lo largo de estos últimos años. La tan querida "Familia" ha logrado hitos poco imaginables hasta hace apenas unas décadas, todo ello con un equipo que primó lo colectivo antes que cualquier otra cosa. Todo ello con un deporte que, en España, tiene un arraigo especial. Una de las mejores ligas del mundo, como es la ACB, llena de emoción decenas de pabellones a lo largo de todo el territorio español y crea grandes imágenes festivas cada vez que se va a celebrar un encuentro de la misma.

Uno de los mejores exponentes andaluces de este deporte es Berni Rodríguez. El malagueño no se puede decir que no haya tenido un arraigo especial con su tierra. Leyenda en Unicaja y retirado en el Baloncesto Sevilla. Casi nada. Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de poder hablar con él. Muchas son las cuestiones que salieron a la palestra y que sirven para entender, de primera mano, a una leyenda del baloncesto que llegó a formar parte de la generación dorada de la Selección Española.

Es un referente y, sin lugar a duda, no ha dudado en coger la batuta para poder ayudar a los más jóvenes a luchar por sus sueños. Tras tener una semana con miles de eventos, admitió el ajetreo de esos días. "Por un lado, nuestra parte de perfil más social, en la que tenemos nuestro centro deportivo inclusivo, el "Oasis by Fundación Unicaja". Estamos en proceso de construcción, donde allí desarrollamos el Proyecto 675, que es esta parte social que tenemos. Y por otro lado, nuestra parte más profesional, en "The Embassy", en esa instalación de primer nivel en Fuengirola. Y esta semana pasada tuvimos un evento enorme, que era la Global Cup. Un torneo Sub-18 con los mejores equipos a nivel mundial. Teníamos equipos de Australia, de África, de Dubái, por supuesto de Estados Unidos... Ha sido un evento muy chulo y muy grande", declaró la leyenda andaluza.

Muchos son los jóvenes con los que trata y, entre todos ellos, destaca The Embassy. Varias son las promesas que pasan por este centro de tecnificación y que, mediante esa preparación, buscan una oportunidad en el baloncesto. "La Junta de Andalucía colabora en la mayoría, por no decir todos los proyectos que voy sacando, especialmente los que tienen perfil social, que para mí son muy importantes (...) Por una cuestión también de perfil familiar, me apetece estar muy cerca de los más jóvenes y de esos valores que el deporte te da (...) A la larga, cuando empiezan a ser mayores, de repente tienen una mejor gestión emocional, son resilientes, y estos son los valores que suele dar el deporte", respondió.

También tuvo la oportunidad de explicar el programa Experiencia MVP, que se recoge dentro de The Embassy. "Becamos a doce chicos y doce chicas de toda Andalucía. Les becamos en función de su nota media en clase y de si tienen un buen comportamiento. Aparte de eso, por supuesto, tienen que jugar baloncesto, pero para nosotros, nuestros MVP son aquellos que se comportan bien, que estudian mucho, que se esfuerzan, y por supuesto también que hacen deporte", finalizó.