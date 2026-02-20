"Llevo muy bien el amarillo y es muy bonito": Iván Romeo se apunta un tanto y Fretin, la etapa en la Vuelta a Andalucía

En una tercera etapa con pocas sorpresas, el belga Milan Fretin se impuso en el sprint de Lopera, donde Romeo mantuvo el liderato sin complicaciones

El vallisoletano Iván Romeo, sin ganar, vio reforzado su liderato en la Vuelta a Andalucía 2026 después de que pasar el ecuador de la prueba y lograr que no pasara nada y que la tercera etapa entre Jaén y Lopera se resolviera con todo el grupo junto. El triunfo parcial fue para el corredor del Cofidis Milan Fretin, que fue el más rápido en meta, pero el pucelano salió tan satisfecho como él.

Profesional desde 2023, Fretin se sigue haciendo un hueco entre los velocistas y ya acumula siete triunfos, lo que le permite llamar a la puerta de equipos más grandes. E una etapa donde se esperaban pocas sorpresas, pues sólo había un puerto de tercera y nada más salir, el pelotón dejó pocas alegrías y todo quedó abocado a un esprint final en el que hubo muchos gallos, pero en el que acabó imponiéndose el belga.

Tras él, los franceses Paul Penhoët (Groupama-FDJ United) y Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike), quien trató de repetir el triunfo del primer día que le dio el amarillo, sin conseguirlo.

Los españoles se hicieron notar con sendos Top-10 de Aranburu, compañero de equipo de Fretin, y de un Jon Barrenetxea que también trató de meterse para acabar noveno, cinco puestos por delante de su compañero del Movistar Team Orluis Aular, que esta vez no pudo coger el sitio bueno y no vio la forma de entrar en la pelea.

Iván Romeo y el Movistar Team no quieren confianzas

El objetivo del equipo español, no obstante, era otro e Iván Romeo estaba satisfecho de que se hubiera conseguido. "El día ha estado muy bien, se ha ido controlando, pero el final ha sido un poco locura, bastante tenso, con la bajada final, pero lo hemos salvado bien", afirmaba Romeo, que sigue liderando la clasificación general de la Vuelta a Andalucía 2026 con siete segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund.

"Vamos a intentar jugar con la ventaja que tenemos e intentar llevarlo hasta el domingo, aunque no será fácil. Creo que aún queda mucho terreno para que haya batalla y dificultades. Hay que estar atentos siempre. Llevo muy bien el amarillo y es muy bonito y un placer poder llevarlo", indicó el vigente campeón de España, que no pudo conservar ese maillot cuando el pasado año lo tuvo en el Criterium du Dauphiné.

Clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Fretin, Milan (Cofidis) 04:11:13

2. Penhoët, Paul (Groupama-FDJ United) m.t.

3. Laporte, Christophe (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

4. Dujardin, Sandy (Team TotalEnergies) m.t.

5. Crabbe, Tom (Team Flanders-Baloise) m.t.

6. Aranburu, Alex (Cofidis) m.t.

7. Buratti, Nicolò (MBH Bank Ballan Telecom Fort) m.t.

8. Pidcock, Tom (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) m.t.

9. Barrenetxea, Jon (Movistar Team) m.t.

10. Gaviria, Fernando (Caja Rural-Seguros RGA) m.t.