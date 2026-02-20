Vuelta a Andalucía 2026 | Etapa 3, recorrido, perfil, horarios y donde ver en TV hoy la etapa entre Jaén y Lopera

La tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2026 recorrerá la provincia de Jaén, con salida en la capital y llegada en Lopera

Tras la gran sorpresa que se vivió en la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol 2026 con el triunfo del pucelano Iván Romeo, se espera una tercera etapa de transición, propicia para rodadores, en la que el Movistar Team no debería tener problemas para mantener su maillot de líder.

Serán 180,9 kilómetros entre Jaén y Lopera, una ruta por la provincia jiennense con mucha subida y bajada, pero sin dificultades que puedan dificultar a los ciclistas en este arranque de temporada.

Sólo una escapada podría romper la dinámica, pero incluso eso tendría que buscarse fuera de las habituales subidas que rompen el pelotón, ya que sólo hay un puerto de tercera, de poca dificultad, a lo largo del recorrido.

Perfil de la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía 2026

Aunque se aprecien varios dientes de sierra en el perfil de la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía 2026, la única dificultad montañosa es un puerto de 3ª categoría (Alto de Santa Ana) que, además, se pasa a los 34,5 kilómetros, por lo que aún quedarán casi 150 para la meta.

Eso significa que, salvo que alguna escapada cuaje y el pelotón no esté avispado, el final que se espera en Lopera es propicio para rodadores, una llegada masiva en la que los esprinters tratarán de volver a imponer su potencia, como ya ocurriera en la primera etapa.

Horario de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía consta de 180,9 kilómetros. La hora de salida en tierras capital jiennense está prevista para las 12:00 horas del mediodía y la llegada a Lopera a las 15:27 horas, aproximadamente.

Dónde ver por TV la etapa 3 de la Vuelta a Andalucía 2026

La Vuelta a Andalucía 2026 llegará a todo el mundo -más de 180 países- y hay muchas opciones para seguirla en directo en España. Por un lado, Eurosport 2 retransmite un año más la ronda andaluza. Como es lógico, siendo este canal una de las cadenas que tiene los derechos, también se puede seguir en la plataforma Max. Eurosport conectará a partir de las 14:00 horas.

Por otro lado, en Andalucía se puede ver también a través de Canal Sur, que se vuelca estos días con su carrera más internacional y que hará una amplia cobertura de la misma.

En ESTADIO Deportivo podrás estar informado de todo lo que ocurra en la Vuelta Ciclista a Andalucía 2026, podrás conocer las etapas, clasificaciones y todo lo que sea noticiable de la gran cita del ciclismo en tierras andaluzas.