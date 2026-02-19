El Movistar Team no falla en la Vuelta a Andalucía e Iván Romeo se corona 'en casa'

Segundo triunfo del equipo español esta temporada, que pone a Romeo líder de la general, con la mayoría de los favoritos a más de un minuto de distancia

En Granada, donde hace unos meses se proclamó campeón de España, Iván Romeo vuelve a reinar. El ciclista vallisoletano de Movistar Team, una de las mayores promesas del ciclismo español, dio la segunda gran alegría de la temporada al equipo telefónico con un triunfo en la Vuelta a Andalucía 2026 que no falta en los últimos años, pues el conjunto español parece tener un idilio especial con la Ruta del Sol.

Si Alejandro Valverde ganó esta prueba durante muchos años y, en la pasada edición, Jon Barrenetxea sumó en Andalucía uno de los pocos triunfos del equipo Movistar en toda la temporada, esta vez ha sido Romeo, en la segunda etapa, el que se ha hecho con la jornada y con el maillot de líder.

El ciclista castellano se impuso en una etapa explosiva, de sólo 138 kilómetros entre Torrox-Costa y Otura, con una subida al puerto de la Cabra (1ª categoría) que lo rompió todo y en la que los ciclistas tuvieron que afrontar 70 últimos kilómetros rompepiernas, con un trazado de sube y baja que picaba hacia arriba en el tramo final después de haber ascendido el último puerto a apenas 20 kilómetros de la meta.

Romeo empleó 3 horas, 27 minutos y 12 segundos para apuntarse una etapa en la que sacó en neta 7 segundos al noruego Andreas Leknessund, del Uno-X Mobility, y 54 al que hasta hace dos años fuera uno de los referentes del Movistar, un Alex Aranburu que ahora milita en el Cofidis.

El puerto de la Cabra rompe la segunda etapa de la Ruta del Sol 2026

Los 25 kilómetros de ascensión del puerto de la Cabra estaban destinados a romper la carrera y así sucedió. Antes se habían intentado escapadas que no cuajaron, pero en plena subida Tom Pidcock y Tim Wellens lanzaron un ataque que sería definitivo. Iván Romeo respondió y coronó primero el puerto junto a Josh Burnett y a Andreas Leknessund.

El pelotón había quedado muy fracturado y, pese a que logró reagruparse un buen número, no se pusieron de acuerdo y los escapados empezaron a tomar distancias. En el siguiente esfuerzo, Josh Burnett se descolgó y dejó la lucha entre Iván Romeo y Andreas Leknessund.

Ambos lograron mantener un minuto y medio sobre el pelotón al final de la subida del Alto de la Malahá. Salvo descalabro, el triunfo era suyo y, en el tramo final, romeo aprovechó sus mejores cualidades como rodador para sacar la ventaja suficiente y hacerse con la victoria.

Clasificación de la etapa 2 de la Vuelta a Andalucía 2026

1. Romeo, Iván (Movistar Team) 03:27:12

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 07

3. Aranburu, Alex (Cofidis) + 54

4. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 54

5. Cobo, Iván (Equipo Kern Pharma) + 54

6. Fancellu, Alessandro (MBH Bank Ballan Telecom Fort) + 54

7. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

8. Boichis, Adrien (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 54

9. Wellens, Tim (UAE Team Emirates-XRG) + 54

10. Grégoire, Romain (Groupama-FDJ United) + 54