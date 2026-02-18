Antonio Tiberi se cuela en la fiesta de Isaac del Toro y deja sin aliento a Remco Evenepoel

El italiano del equipo Bahrain ha sido el más fuerte en la subido a Jebel Mobrah, donde no solo ha ganado la tercera etapa del UAE Tour, sino que se ha colocado líder de la general

Una batalla entre Isaac del Toro y Remco Evenepoel, eso iba a ser para muchos el UAE Tour en su edición de 2026. Sin embargo, el deporte de las dos ruedas entiende poco de pronósticos y mucho de asfalto. Por ello, no es del todo sorprendente que cuando la carretera se ha empinado haya aparecido Antonio Tiberi para golpear a uno y hundir a otro.

El italiano del equipo Bahrain Victorious ha efectuado un golpe doble con el triunfo de etapa y liderato en la tercera jornada disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera etapa de montaña de la ronda emiratí. En la gran batalla en Jebel Mobrah, Tiberi fue sin duda el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le permitió estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo.

El triunfo de Tiberi se fraguó cuando a seis kilómetros de meta contestó a un ataque del austríaco Felix Gall, contragolpeando a tres del final para no volver a mirar atrás y llevarse la etapa con un tiempo de 4h.24.57, a una media de 41,4 km/hora. Le siguió Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le permitió al mexicano ponerse en la general a 21 segundos del italiano.

La tercera plaza fue para el belga Van Eetvelt (Lotto), a 29, seguido del grupo de Gall y del colombiano Harold Tejada, quien se puso tercero en la general. El batacazo del día se lo llevaron Adam Yates (UAE), a 1.38, y Evenepoel, a 2.04, quien se despidió de las opciones en la general. El primer español fue Markel Beloki, a 3 minutos.

Una batalla a pecho descubierto

Dejando atrás la jornada de la tormenta de arena por el desierto y de la cita con el cronómetro, llegó el examen de montaña en el inédito Jebel Mobrah, un puerto largo donde debían citarse los favoritos. Parecía el escenario ideal para el cuerpo a cuerpo, y lo fue.

La subida total de 15 km, con un descenso entre medias, ofrecía una primera parte con pendiente media del 7 por ciento y una segunda de 6 kms al 12. El baile comenzó a 6 de meta con una ataque del austríaco Felix Gall (Decathlon) en rampas del 14-16 por ciento que descolgó a Evenepoel e Isaac del Toro.

A Gal se unieron en cabeza Tiberi y Tejada, mientras que Evenepoel y Del Toro optaron por marcarse de cerca en un grupo perseguidor. En este sector atacó Adam Yates poniendo en evidencia al belga, sufriendo con el maillot rojo, en serios apuros, cediendo segundos mientras Tiberi volaba en cabeza.

Tiberi, fuerza y talento hacia el triunfo

Tiberi tomó el mando de las operaciones, resuelto a alcanzar la gloria. Atacó dejando plantados a Gall, Tejada y Plapp. Por detrás recuperaba aliento Del Toro, al que le quedaba un cartucho, y Evenepoel se despedía de cualquier opción.

La reacción de Del Toro desató la emoción final. Tiberi pasó por la pancarta del último km con 17 segundos de ventaja, en plena pendiente. El mexicano olía sangre, tenía la opción de abrochar el Tour de los UAE en casa, pero resistió el italiano, quien mereció su estrenó en la alta sociedad del ciclismo y el maillot rojo.

La cuarta etapa del UAE Tour

Este jueves 19 de febrero se disputa la cuarta etapa con salida y meta en Fujairah, con un recorrido de 182 km. La etapa, ondulada y último tramo llano, comienza en Fujairah y presenta un giro en los enclaves de Hatta (Dubái) y Masfut (Ajmán), atravesando las zonas desérticas de las montañas Hajar. Se trata de la jornada que atraviesa el mayor número de emiratos. Todo el recorrido transcurre por carreteras anchas, enormes rectas surcando el desierto, donde el viento y la arena pueden ser un tormento para el pelotón.