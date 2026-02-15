Carlos Rodríguez vuelve y avisa, pero se queda a medias

Sin competir desde el Tour de Francia de 2025, el corredor español de Ineos deja muy buenas sensaciones en el Tour de la Provenza para concluir en segunda posición

Ya se echaba de menos a Carlos Rodríguez. Tras un 2025 en el que las lesiones le lastraron enormemente, el joven ciclista español quiere que este 2026 sea el año de su retorno a las portadas del deporte de las dos ruedas, algo para lo que ha dado un excelente paso al frente en el Tour de Provenza, primera competición que disputa en la presente campaña.

Pese a no ganar –la general de la 10ª edición de la carrera ha sido para el estadounidense Matthew Riccitello del equipo Decathlon–, Rodríguez ha dejado claro que ha empezado el curso con buenas piernas para adjudicarse la seguna plaza a solo 4 segundos del norteamericano en la prueba de tres etapas, habiendo ganado la última el francés Axel Laurance, compañero del español en Ineos.

Laurace se metió en la fuga inicial y fue capaz de arrancar a 2 km del final para abrir hueco e imponerse en Arles con solitario con un tiempo de 4h.28.21, a una media de 45,8 km/hora, 4 segundos por delante de sus compatriotas Maxime Jarnet (Van Rysel-Roubaix) y Lorenzo Manzin (TotalEnergies), quienes completaron el podio de la etapa.

Como decíamos, con este desenlace el triunfo final se lo llevó el estadounidense Matthew Riccitello, quien no tuvo problema para conservar el maillot de líder que se enfundó en la jornada previa en la Montaña de Lure por delante de Carlos Rodríguez.La etapa se animó con una escapada de 8 corredores donde se metió Axel Laurance (INEOS Grenadiers) como principal nombre, compañero de Rodríguez, y atento ante cualquier opción en la general para el andaluz.

La fuga del día

La fuga fue solidaria y se entendió hasta el final para repartir esfuerzos. La renta llegó a los 4 minutos a pesar del impulso de equipo como el EF Education y TotalEnergies. Los rebeldes mantuvieron el tipo en las subidas al Col de Bonnieux y de la Vayède, pero en el ascenso final a Arles cambió radicalmente el panorama de la carrera.

El pelotón se acercó peligrosamente y la fuga se disolvió. En Arles Axel Laurance y Daniel Arnes aún conservaban una ligera ventaja de segundos, y a 2,3 de meta el bretón lanzó un ataque que le condujo hasta la victoria, ajustada, por solo 4 segundos.

Una clasificación general muy apretada

De cara a la definición de la prueba está claro que destacó especialmente la etapa reina –la segunda con final en Montagne de Lure bajo nieve y frío extremo–, en la cual Carlos Rodríguez terminó segundo tras ser superado por Riccitello en el sprint final de la cima. No pudo en esas últimas pedaladas, pero el de Ineos mostró fuerza en las ascensiones, que es lo importante.

En la general final Riccitello se coronó con 4 segundos por delante de Carlos Rodríguez y 20 respecto a otro hombre del Ineos, el colombiano Brandon Rivera, por lo que sucedió en el palmarés al danés Mads Pedersen.