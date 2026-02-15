Kitata Tola y Alisa Vainio conquistan un Maratón de Sevilla histórico decidido por la foto finish

El etíope Shura Kitata Tola se impuso a Asrar Abderehman en un sprint de infarto que necesitó revisión técnica, mientras que la finlandesa Alisa Vainio dio la sorpresa al batir el dominio africano y pulverizar el récord de su país.

La XLI edición del Maratón de Sevilla pasará a los anales del atletismo no solo por su velocidad, sino por uno de los finales más ajustados que se recuerdan. En una jornada de ritmo frenético, el etíope Shura Kitata Tola y la finlandesa Alisa Vanaio se coronaron campeones en una cita que combinó la hegemonía etíope en el cuadro masculino con una campanada europea en el femenino.

Un duelo de milímetros en la meta

Desde los primeros compases, la prueba masculina dejó claro que el récord del circuito estaba en peligro. Apenas superado el kilómetro 5, el bloque etíope impuso un ritmo demoledor que desintegró el pelotón principal. Solo el keniano Justus Kirkorir fue capaz de plantar cara a la armada de la antigua Abisinia, siendo el único corredor no etíope capaz de finalizar en el top 10.

A pesar de que la retirada de las liebres en el kilómetro 25 ralentizó momentáneamente la marcha, el trío de cabeza llegó al tramo final con opciones de gloria. Tras quedar descolgado Dejene Hailu Bikila en el último kilómetro, Asrar Abderehman lanzó un ataque a 500 metros de la meta que parecía definitivo. Sin embargo, en un último aliento épico, Kitata Tola recuperó terreno y ambos se lanzaron sobre la cinta de llegada. Aunque Abderehman celebró inicialmente, la photo-finish otorgó la victoria a Kitata Tola con un tiempo de 2:03:58, la segunda mejor marca histórica de la prueba.

Sorpresa finlandesa y protagonismo español

La categoría femenina rompió todos los pronósticos. Tras el desfallecimiento de la gran favorita, Jackline Chelal antes del ecuador de la carrera, la etíope Mulat Tekle Godu tomó el mando seguida de cerca por un grupo de europeas liderado por la española Fátima Ouhaddou.

El momento clave llegó a siete kilómetros de la meta. Tekle Godu intentó cambiar el ritmo para sentenciar la prueba, pero sufrió una crisis de fatiga que fue aprovechada magistralmente por Alisa Vanio. La corredora nórdica no solo remontó hasta la victoria, sino que detuvo el crono en 2:20:39, estableciendo un nuevo récord nacional de Finlandia. El podio lo completó Beatrice Cheserek, mientras que la cordobesa Ouhaddou firmó una excelente quinta posición con una marca de 2:24:19.

Con esta victoria, el Maratón de Sevilla se consolida como uno de los circuitos más rápidos y prestigiosos del mundo. Su trazado llano y el clima ideal atraen cada año a la élite del fondo internacional, batiendo récords nacionales y confirmando a la capital hispalense como una cita ineludible en el calendario global del atletismo.