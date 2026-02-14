Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Alavés: un culpable y un ejército para salvarlo

La expulsión tempranera de Juanlu condicionó el partido y sus compañeros respondieron con un esfuerzo titánico para conseguir oro en pleno caos

El Sevilla realizó un ejercicio de supervivencia en pleno caos por sus errores, las decisiones del árbitro y un experimento que Almeyda supo enmendar en cierto modo tras la expulsión de Juanlu que marcó el partido.

Los futbolistas se entregaron a fondo como guerreros para remar contra el viento con un esfuerzo titánico que recibió el premio del gol y después de un punto por una resistencia épica, sin que nadie sobresaliera pero casi sin nada que reprocharle a la mayoría más allá de a Juanlu o a los que no saltaron en el tanto de Toni Martínez.

Cuando los errores no cesan y la calidad es la que es, al menos parece que la pelea no se negocia, y eso lo sabe bien Maupay.

Las notas sevillistas frente al Alavés

Vlachodimos: 5

Vendido tanto en el 1-1 como en el gol anulado, Vlachodimos no tuvo demasiado trabajo real y las veces que lo probaron respondió con la seguridad de siempre.

Kike Salas: 6

En la primera parte estuvo muy atento y rápido tanto para el corte como para recomponerse cuando era superado. En la segunda crecieron los problemas y se vio más apurado sin cometer ningún fallo importante. Consistente.

Gudelj: 6

Empezó en el eje de la zaga, con vigilancia a Toni Martínez, para después, por la roja a su compañero, adelantar la posición para reforzar el centro del campo y en ambas posiciones cumplió más allá del desconcierto generalizado en una fase de la segunda parte.

Nianzou: 5

En su vuelta a los terrenos de juego, el parisino no acusó la inactividad y cumplió con su cometido, con once y con diez, sin asumir riesgos innecesarios y bien posicionado.

Suazo: 4

Jugar en inferioridad limitó drásticamente su presencia arriba, lo que propició que demostrara inseguridad atrás, hasta el punto de salió en la foto del tanto de Toni Martínez, que le ganó en el salto.

Agoumé: 5

Recuperó su versión más activa, con mayor movilidad que en otras ocasiones y ofreciendo soluciones al equipo en inferioridad. Tapó como pivote y exploró vías en ataque en la primera parte y sufrió lógicamente en la segunda.

Sow: 6

Quiere ser protagonista y se nota. Pidió el balón, resultó indetectable en ocasiones para la zaga babazorra por sus llegadas desde atrás, como la que se convirtió en el 1-0. Le costó cuando despertó el Alavés.

Juanlu: 1

Almeyda lo situó como interior y su puesta en escena no pudo resultar más negativa para el Sevilla, pues en el minuto dos ya vio amarilla por una fuerte entrada a Youssef y en el 15 no echó el freno y fue expulsado. Error grave.

Maupay: 6

Es el delantero que necesitaba el Sevilla, por su capacidad para agitar arriba, crear espacios, asociar y pelear de manera constante. En una de las batallas ganadas se inició el tanto de Sow tras haber participado al borde del área.

Akor Adams: 5

La expulsión de Juanlu provocó que Almeyda lo desplazara a la derecha, lo que no le restó participación con su tendencia al centro y una magnífica maniobra, propia de delantero centro de nivel, en el 1-0 sevillista.

Almeyda: 6

El técnico argentino experimentó con Juanlu de interior y Azpilicueta en el carril diestro, y recibió un duro revés, el enésimo, con la expulsión de Juanlu, pero supo recomponer el equipo hasta el extremo de que se adelantó en el marcador con diez. Sus cambios dieron algo de oxígeno y terminó expulsado y muy enfadado por las decisiones del árbitro.

Carmona: 3

Pagó con suplencia sus errores contra el Girona y no mejoró sus prestaciones, pues facilitó el remate de Toni Martínez al no saltar a su lado.

Mendy: 4

Ingresó en el terreno de juego para reforzar la medular en un momento complicado y, aunque cubrió campo, no logró frenar el paso al frente babazorro. Casi metido en el área.

Ejuke: 5

Tenía difícil destacar como lo hizo ante el Girona, pues el Sevilla apenas logró estirarse, por lo que su labor se redujo a ayudar en la contención. Eso sí, permitió alguna salida con sus arrancadas que dieron aire.

Isaac Romero: 5

Igual que el nigeriano, se fajó en proteger la primera línea de resistencia.

Gattoni: 5

El argentino se estrenó en su segunda etapa para aumentar el nutrido muro sevillista.

Peque: 5

Intentó aparecer para tener el balón y darle un respiro al equipo.