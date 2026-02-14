Nianzou y Sow, enfadados con la actuación arbitral: "En España no puedes hablar del arbitraje"

Ambos jugadores comparecieron en zona mixta tras el encuentro en el Sánchez-Pizjuán, que estuvo marcado por la polémica arbitral y la expulsión de Almeyda al final del partido

El Sevilla FC apenas ha podido rescatar un punto de la visita del Deportivo Alavés al templo nervionense, un partido marcado por la actuación arbitral y que ha dejado una de las escenas más icónicas últimamente vistas, como es el careo entre Almeyda y el árbitro Iosu Gelach tras la expulsión del técnico nervionense. Previamente, el encuentro ya estaba marcado por la roja a Juanlu Sánchez, que dejó muy marcado el devenir del encuentro por su pronto adiós cuando apenas habían transcurrido quince minutos de juego. Entre los jugadores nervionenses existe indignación, y no es para menos.

Durante toda esta semana, las declaraciones de miembros del primer equipo reclamando respeto al colectivo arbitral eran notables y, después de esa tormenta, la bola se ha hecho más grande en Nervión, por un partido que ya será recordado por las escenas vividas. Nianzou y Sow fueron dos de los jugadores que pasaron por zona mixta y se mostraron muy contundentes acerca de la actuación arbitral.

Nianzou pide igualdad

El central francés volvió a ser titular en el Sevilla FC, un hecho que no debe pasar desapercibido ya que el jugador no cuenta con fortuna de cara a lesiones, que le llevan castigando desde que comenzó su periplo en Nervión. Acerca de la actuación arbitral, él lo ha tenido claro. "Hay que pitar por los dos lados iguales", declaró de forma contundente el central francés, que no quiso entrar en más valoraciones sobre Iosu Gelach.

Sobre la jugada del gol anulado a Lucas Boyé, promete mejora tras esa acción. "Es el fútbol, a veces pasa eso, y la próxima vez voy a estar muy concentrado y no pasará más", declaró.

Djibril Sow, contundente

Otro de los jugadores que pasó por los micrófonos de los medios de comunicación fue Sow, que se mantuvo al margen de una opinión sobre los árbitros pero dejó un pequeño recado. "Hemos todos visto el partido y para mí es un poco injusto las decisiones. No quiero decir más del arbitraje porque allí en España no puedes hablar del arbitraje", respondió. También quiso referirse a esa acción de Matías Almeyda, acentuando el carácter del argentino. "No he visto la acción pero normalmente es un hombre muy tranquilo y, para expulsar así, no sé qué pasa", respondió.

También quiso explicar el motivo de la celebración de su gol, donde todos fueron a festejar con el entrenador. Estamos juntos. Queremos estar juntos también con la afición que estuvo tremenda hoy otra vez. Después del gol, quería festejar con el grupo", finalizó.