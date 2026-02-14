Agoumé, indignado tras el Sevilla - Alavés: "Todo el mundo lo vio menos el árbitro"

El centrocampista no entiende que el árbitro no señalara penalti por el derribo que sufrió en la primera parte y reprocha que en otras acciones similares el VAR si entra en acción y con el Sevilla, no

Más allá de las tres expulsiones, en la primera parte, después de la roja a Juanlu, se produjo una acción polémica que ha quedado en un segundo plano, pero que también se encuentra en el debe de Galech Apezteguia. Y es que en el minuto 33' los sevillistas pidieron penalti por derribo de Youssef a Agoumé y las imágenes muestran que hubo contacto.

Tras el choque, el centrocampista sevillista mostró su indignación por esta jugada, porque cree que no hay ninguna duda de que debería haber señalado penalti. "Es penalti claro. Todos lo hemos visto menos el árbitro. Al menos que fuera a ver el VAR. No ha ido, lo que muchas veces pasa con nosotros. No van a mirar. Cuando las hacemos, tienen la confianza de ir a mirar muy rápido y tomar decisiones importantes que cambian un partido", señaló visiblemente contrariado el medio, que espera que el trato de los árbitros cambie de aquí al final de campaña.

"Muchas veces ha pasado este año. Espero que en los partidos que restan esto cambie", apuntó Agoumé, que en vista de todo lo que sucedió durante el partido considera valioso el punto conseguido.

"Sacamos un punto importante. Nos quedamos con diez en poco tiempo. Hemos peleado hasta el final", indicó el futbolista, que opina que la actitud ha sido la que se debe mostrar siempre: "Creo que la entrega de hoy es el camino a seguir, ya el próximo domingo en Getafe. Y bueno, hoy vamos a quedarnos con esta entrega y las ganas de no perder este partido. Y seguir trabajando para volver a ganar".

La importancia de mejorar atrás

Además, hizo hincapié que el crecimiento del Sevilla deben empezar desde atrás, con la mejoría en tareas defensivas: "En este momento es lo que necesitamos, tener esa confianza cuando defendemos para dejar la portería a cero siempre para ganar partidos. Siempre vas a conseguir ocasiones y ahí, matar. En la situación actual defender bien es lo más importante. Lo hemos hecho muy bien con uno menos en 90 minutos. Es el camino. Hay que seguir trabajando todos juntos".

También habló de la trascendencia del próximo choque contra el Getafe: "Es muy intenso, como el Alavés. En este partido, hemos mostrado que podemos ser un equipo intenso. No hay otro camino para quedarse en esta división y ganar. Hay que jugar y defender bien, pero las ganas de ganar es lo que hace la diferencia, Hemos sumado un punto con diez y vamos a ir a Getafe para mostrar que el punto de hoy es de crecimiento".