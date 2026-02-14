Sevilla 1-1 Alavés: Reparto de puntos en la tarde que Almeyda le plantó cara al arbitraje

Djibril Sow y Toni Martínez fueron los protagonistas de un duelo marcado por la expulsión de Juanlu Sánchez en el minuto 15 y por la expulsión de Almeyda que dejó una imagen icónica sobre el terreno de juego; así lo vivimos y contamos en directo

El Sevilla FC sabía de la importancia del encuentro de hoy, ganas no le faltaron pero se volvió a encontrar con que apenas pudo rescatar un punto del duelo frente al Deportivo Alavés. Los aficionados prepararon este partido como aquellas grandes noches hispalenses, con un bengaleo que escoltó a los jugadores a la entrada del Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de todo eso, la expulsión de Juanlu Sánchez acabó por marcar el devenir de un encuentro donde el equipo de Matías Almeyda se mostraba seguro en esa presión. El tanto de Djibril Sow, por su parte, acabó por brindar una gran alegría en Nervión, haciendo ver que se podía soñar con los tres puntos. Aunque, en una segunda parte insistente del Deportivo Alavés, el tanto de Toni Martínez acabó por dar el empate definitivo en un encuentro donde terminaron mucho mejor los del Chacho Coudet.

La acción de Juanlu marcó todo

En Nervión, si hay una cosa clara, es que es complicado encontrar la tranquilidad en un encuentro de fútbol, y eso lo supo desde prácticamente el comienzo. Cuando apenas habían pasado tres minutos de juego, Juanlu Sánchez entró con dureza a Youssef en el intento de este de que el esférico no se perdiese por la banda. Iosu Gelach no lo dudó, y le acabó mostrando la cartulina amarilla al quinteño. El canterano, ante esa decisión, se mostró incrédulo y no daba crédito. Lo que no sabía es que se revisaría también para valorar si era tarjeta roja, aunque desde la sala VOR no se tomó ninguna decisión al respecto. Esta era una pequeña muestra de lo que propuso Matías Almeyda para el día de hoy, mucha intensidad e ir en busca de balón mediante una presión muy alta. Se vio hasta a César Azpilicueta acercarse al área defendida por Sivera, algo que no tuvo mucho más recorrido más allá del minuto 15.

En ese instante, Juanlu Sánchez realizó el error definitivo. El quinteño entró a destiempo al mismo protagonista anterior y acabó pisándolo, provocando que fuese expulsado en apenas un cuarto de hora. Las dos acciones fuero flagrantes y apenas tienen poder de réplica, haciendo que el quinteño se marchase con un tremendo enfado directamente al vestuario hispalense. A pesar de que lo evidente de ambas acciones, la actuación arbitral volvió a dejar mucho que desear, una vez más. Varias decisiones polémicas tomadas por el colegiado navarro acabaron por encender al público de Nervión, que veía como apenas pasaban cosas y todo se centraba en ese aspecto.

Y es que, en lo que se refiere a oportunidades, complicado era de contabilizarlas. El Sevilla, a raíz de la expulsión, intentó encontrar tanto en profundidad como por arriba a sus dos puntas en el día de hoy, obteniendo un éxito casi nulo. El Deportivo Alavés, por su parte, aprovechaba cualquier acometida hispalense para plantear un contrataque directo a la puerta de Vlachodimos. De hecho, fue de nuevo el portero griego el que acabó salvando una de las acometidas más peligrosas protagonizada por Toni Martínez.

Los hispalenses llegaban, pero sin peligro real. Aunque, en una de esas, casi encuentra premio si no fuese por la percepción del colectivo arbitral. Una patada de Youssef sobre Agoumé dentro del área no fue entendida, de forma sorpresiva, como pena máxima. Incredulidad entre los jugadores y el cuerpo técnico, que vieron como las decisiones arbitrales volvieron a estar en su contra en una semana donde reclamaron respeto desde distintas comparecencias en los medios de comunicación. Finalmente, como se suele decir, quien la sigue la consigue. Y eso le ocurrió a Djibril Sow.

Minutos después de perdonar el propio jugador suizo, Djibril cogió el balón en la frontal del área y, tras sortear a un defensa vitoriano, su disparo acabó siendo desviado por un defensa alavesista para abrir el marcador a favor de los de Matías Almeyda. La celebración, muy importante. El centrocampista no dudó en ir en busca de Almeyda para celebrar el gol juntos, mostrando la unión del vestuario en torno al argentino. Regalo justo para el equipo nervionense, que fue el que mejor estuvo en los primeros cuarenta y cinco minutos, y eso se lo mostró la afición con una importante ovación al marcharse al túnel de vestuarios.

Un Alavés mucho mejor con protagonismo de Almeyda

La segunda parte empezó con un ritmo parecido a la primera. El Sevilla sabía que el encuentro había que intentar domesticarlo a su manera, y lo buscó desde los primeros compases. Varios balones en largo mostraban la principal virtud ofensiva del equipo, que no pudo concretar ninguna de las acometidas que intentaba. Todo ello en un partido donde, poco a poco, los babazorros iban asomando el hocico, y ya se acercaban con peligro a la meta defendida por Vlachodimos. Por parte sevillista, ya se empezó a no ver ese equipo con mordiente en la primera parte, fruto del cansancio propio de los jugadores presentes en el césped.

El Alavés se adueñó del balón y mediante llegadas laterales le daba peligro al equipo aunque ni Vlachodimos ni Kike Salas permitieron que las primeras llegadas fuesen a puerta. Sin embargo, fue a la salida de un córner donde Toni Martínez se hizo fuerte para hacer valer su altura y acabar anotando el primero para el equipo del Chacho Coudet, provocando el éxtasis absoluto en el staff del equipo vasco. Poco a poco, el Alavés fue haciendo valer su superioridad y se fue adeñuando del devenir del resto de la segunda mitad.

Y esto lo volvió a demostrar con el gol de Lucas Boyé, venido tras una total indecisión defensiva del cuadro de Matías Almeyda. Toni Martínez le acabó cediendo el cuero a Lucas Boyé que, a regañadientes, pudo sacar el disparo para batir al meta griego. Caras de incredulidad en el Sánchez-Pizjuán, que no podía creer que el encuentro se le estuviese escapando. Aunque, como si de un superhéroe se tratase, el enemigo de la primera mitad actuó como salvador en la segunda. Tras varios minutos de revisión, se acabó decretando fuera de juego al estar el pie del delantero argentino algo más adelantado que el hombro de Suazo. Se salvó el Sevilla en esa ocasión.

Viendo el devenir del partido, Almeyda no dudó en meter a hombres de refresco que brindasen algo de aire distinto, y para eso dio entrada a Isaac Romero y Chidera Ejuke. El técnico tenía claro que no renunciaba a poder obtener los tres puntos de este partido donde contó con uno menos desde más de 75 minutos. Las indecisiones defensivas empezaron a hacer mella en el equipo, que se iba encerrando ante un Alavés que se fue creciendo en los últimos instantes del partido. No iba sucediendo mucho más hasta que, al final, llegó la locura.

Matías Almeyda, protestando acerca de una acción arbitral, acabó siendo expulsado por Iosu Gelach. Todo esto acabó desencadenando en el que es ya una de las imágenes de LaLiga, ya que el técnico se puso cara a cara del árbitro para preguntarle "¿Por qué me echas?", todo esto dentro del terreno de juego. El argentino se mostró furioso con la acción y no dudó en propinar hasta varios empujones a miembros propios del Sevilla FC. Tras ir al Iosu, se dirigió al cuarto árbitro, y repitió una imagen muy similar. Finalmente, antes de marchase, le pegó una patada a una batalla y entró dentro de la bocana de vestuarios. Un gesto que, sin lugar a duda, tendrá una repercusión importante a nivel de sanción para Almeyda. Finalmente, pocas ocasiones más, y se acabó certificando el reparto de puntos.

Ficha técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Azpilicueta (Carmona 55'), Nianzou (Ejuke 70'), Kike Salas, Gudelj, Suazo; Sow (Batista Mendy 61'), Agoumé (Gattoni 81'), Juanlu; Akor (Peque Fernández 81') y Maupay (Isaac Romero 70').

Deportivo Alavés: Sivera; Youssef, Garcés, Pacheco, Tenaglia; Antonio Blanco (Ibáñez 46'), Denis Suárez (Guevara 46'), Calebe (Álvaro Pérez 46'), Aleñá; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Árbitro: Iosu Galech dirigió el encuentro en el césped. Raúl Martín González estuvo en la sala VOR. Tarjetas rojas para Juanlu Sánchez y Almeyda.

Goles: 1-0 (Minuto 41) Djibril Sow; 1-1 (Minuto 60') Toni Martínez

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports, celebrado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.