Real Madrid - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 24 de LaLiga

El Real Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en el Santiago Bernabéu en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, con los blancos obligados a seguir ganando para no perder comba con el Barcelona y los donostiarras lanzados tras cambiar el rumbo de su temporada

El Real Madrid llega al partido tras imponerse por 0-2 al Valencia en Mestalla, un triunfo serio que permitió a los de Arbeloa seguir a la estela del Barcelona, líder del campeonato, y mantener viva la pelea por el título. El conjunto blanco suma 57 puntos tras 23 jornadas, con una ventaja ya de 12 puntos sobre el tercer clasificado, el Atlético de Madrid, lo que le ha permitido asentarse con claridad en la zona alta de la tabla.

A nivel numérico, el Real Madrid ha firmado 49 goles a favor y 18 en contra, unos registros condicionados en parte por las lesiones acumuladas durante el curso, especialmente en la parcela defensiva. Aunque ofensivamente ha sabido competir en la mayoría de escenarios, el equipo ha dejado en varios partidos la sensación de cierta fragilidad defensiva. Aun así, su regularidad, especialmente lejos del Santiago Bernabéu, le mantiene plenamente enganchado a la lucha por el campeonato liguero.

La Real Sociedad afronta este desplazamiento después de un inicio de temporada muy complicado que le llevó incluso a asomarse a la zona de descenso. Sin embargo, desde la llegada de Pellegrino Matarazzo a finales de diciembre, el equipo ha experimentado un giro notable en su rendimiento. Bajo la dirección del técnico estadounidense, la Real ha conseguido mantenerse invicta desde el 12 de diciembre ante el Girona, y ha firmado 7 victorias en sus últimos 10 encuentros, un cambio de dinámica que le ha permitido escalar hasta la octava posición con 31 puntos y acercarse a la zona europea.

Ese avance no ha sido casualidad, la Real ha mostrado una mayor cohesión y una ambición ofensiva que hacía tiempo no se veía en su juego, además de haber competido con credibilidad frente a rivales de mayor cartel. Con esa confianza ganada y sabiendo que puede dar la sorpresa en estadios exigentes, los donostiarras se presentan en el Bernabéu con la intención de robar algún punto y consolidarse definitivamente en la parte alta de la tabla.

En los enfrentamientos directos recientes, el Real Madrid domina claramente, de los últimos duelos ligueros entre ambos, los blancos han ganado la mayoría de veces, incluida el de la vuelta anterior, lo que añade un contexto histórico a este choque que también invita a pensar en una victoria local.

Real Madrid - Real Sociedad: fecha y horario del partido en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Real Madrid y Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu está programado para el sábado 14 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 24 de LaLiga que enfrentará a Real Madrid y Real Sociedad?

El Real Madrid - Real Sociedad de la jornada 24 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107). M+ Vamos 2 (51) y M+ LALIGA 2 (M57 O112), que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

R. Madrid No Iniciado - R. Sociedad

¿Cómo seguir online el Real Madrid - Real Sociedad, encuentro de la jornada 24 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Madrid - Real Sociedad de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Santiago Bernabéu. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.