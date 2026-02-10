La Real Sociedad respira con Sucic y toma una decisión con la sanción de Brais Méndez

La lesión del croata es menos grave de lo esperado, aunque no estará ante el Athletic en Copa del Rey. Sí volverá en San Mamés el gallego, por el que en principio no se volverá a recurrir para evitar su segundo partido de castigo en Laliga

La Real Sociedad tiene los cinco sentidos puestos en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en la que se medirá este próximo miércoles en San Mamés al Athletic. Un ilusionante envite para el que Pellegrino Matarazzo aún no contará con Unai Marrero, al que le queda para competir pese a trabajar ya con el grupo, y en el que volverá a contar con varias bajas. Así, a las conocidas de Rupérez, Take Kubo, Zakharyan y Barrentxea se ha sumado también la de Luka Sucic, que se verá frenado en su mejor momento de la temporada, después de que fuese uno de los principales candidatos a salir en el pasado mercado de enero.

La prudencia de Sucic, clave para que su dolencia se quede en algo leve

El centrocampista croata hizo saltar las alarmas ante el Elche al retirarse del campo poco después de abrir el marcador debido a unas molestias en el aductor izquierdo. Pero tras las pruebas realizadas, y a la espera de conocer el parte médico oficial, todo apunta a que la dolencia sufrida por el futbolista nacido en Austria es menos grave de lo que inicialmente se temía.

Así, Sucic no estará en el derbi vasco y tampoco será de la partida el próximo sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, existe la confianza en que el mediocentro, titular en las tres últimas citas ligueras, pueda reaparecer en la siguiente jornada en Anoeta, ante el Real Oviedo. El hecho de que no forzara y pidiese el cambio en cuanto sintió las molestias ha jugado a su favor para evitar un percance mayor, según informa Noticias de Gipuzkoa.

No se atisba un nuevo recurso por Brais Méndez

Por su parte, quien sí estará a disposición de Matarazzo para el choque ante los rojiblancos es Brais Méndez, que cumplió ante el el Elche su primer partido de sanción de los dos con los que fue castigado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tras su polémica expulsión en el reciente derbi vasco de LaLiga. En Donostia indignó sobremanera la roja directa que Cuadra Fernández le mostró al gallego por un leve manotazo sobre Paredes, siendo respaldada su visión por la mayoría de expertos arbitrales, pero ante la evidencia de que los comités piensan diferente, la idea ahora sería no seguir recurriendo, como apunta el citado medio.

El club txuri urdin recibió la negativa del Comité de Apelación, que ratificó la sanción, y aún le quedaba la vía de acudir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Sin embargo, ante el temor de que este paso pueda conllevar un enfrentamiento con la propia Federación que acaree consecuencias más negativas, la entidad presidida por Jokin Aperribay habría desistido en esta lucha y Brais Méndez tampoco estará por tanto frente al Real Madrid.