El CTA sí ve justa la expulsión de Brais Méndez y LaLiga denuncia al Athletic por los gritos de "puta España, puta selección"

Aunque los expertos arbitrales daban la razón a la Real Sociedad, que ha presentado alegaciones por lo que considera un escándalo, el Comité Técnico de Árbitros respalda la decisión de Cuadra Fernández de mostrar la roja al gallego en el derbi vasco, donde han sido denunciados otros incidentes del público

La Real Sociedad acabó el derbi vasco ante el Athletic indignada por la expulsión de Brais Méndez en el minuto 82, cuando el marcador reflejaba un 0-1 neutralizado a la postre por Guruzeta. El propio entrenador txuri urdin, Pellegrino Matarazzo, mostró su incredulidad al no entender cómo "se puede expulsar a alguien por eso". "No nos han dado ninguna explicación de por qué no la revisaron en el VAR y en el momento no la vimos en nuestro monitor, pero luego sí la he visto y me queda bastante claro que no fue", añadió el estadounidense, cuya visión fue ampliamente respaldada por todos los expertos arbitrales.

Sin embargo, desde el Comité Técnico de Árbitros han respaldado la decisión tomada por Cuadra Fernández, que no vio la jugada al estar de espaldas a la misma y fue avisado por uno de sus asistentes. Las quejas del club donostiarra se centran en que el contacto con Paredes, que existe, no tuvo la suficiente fuerza como para que fuese considerado una agresión, lo que en realidad queda a interpretación del colegiado. Pero este matiz no ha sido tenido en cuenta desde el organismo arbitral.

La explicación de la jugada y la "correcta" actuación del VAR

Así, Marta Frías, portavoz del CTA, ha descrito la polémica acción en el programa 'Tiempo de Revisión', destacando que previamente el rojiblanco Paredes "empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego", si bien Brais Méndez "responde con el brazo abierto, dándole un manotazo en la cara". Por ello, defiende, citando el reglamento, que el gallego estuvo bien expulsado.

“Si un jugador, sin que se esté disputando el balón, golpea a un adversario en la cabeza o en la cara con la mano o con el brazo de forma no insignificante deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral de expulsarle. La provocación previa del jugador del Athletic se salda con amonestación", explica. Pero también se alude a la actuación de Carlos del Cerro Grande desde la sala VOR, que a priori fue quien interpretó la intensidad del contacto como lo suficiente fuerte como para ver la roja, pues se afirma que "el VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma".

La posible sanción y el recurso de la Real Sociedad

De este modo, Brais Méndez se expone a una sanción de hasta dos partidos, a tenor de lo que dice el reglamento para castigar este tipo de jugadas, pues el acta recoge que el gallego fue “culpable de conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego”. Para evitar que el centrocampista pueda perderse los próximos encuentros ante Elche y Real Madrid, no obstante, la Real Sociedad ha anunciado que ha presentado las pertinentes alegaciones ante el Comité de Disciplina de la Liga, mostrando al mismo tiempo su indignación al calificar de "escandalosa" la tarjeta roja que vio su jugador.

La denuncia de LaLiga por los incidentes del derbi vasco

Por otro lado, este martes se ha conocido también que LaLiga ha incluido en su denuncia por incidentes violentos en los partidos de la vigésima segunda jornada de Primera División la interrupción del derbi vasco por el lanzamiento de bolas de papel y aluminio, que impactaron en algún jugador. Los hechos se produjeron en el minuto 57 y el partido se paró durante un minuto tras la activación por parte del árbitro del protocolo por lanzamiento de objetos, que no causaron daño físico en ningún futbolista. Entre otras incidencias, el documento de LaLiga refleja también el cántico "puta España, puta selección".