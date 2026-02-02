Matarazzo, escandalizado por la polémica roja a Brais Méndez: "Lo que ha hecho Brais es revolverse ante el golpe del jugador del Athletic"

El entrenador de la Real Sociedad señala que el partido se fue en la expulsión de Brais Méndez y subraya, acerca de la acción que "queda bastante claro que no fue", dando a entender que la decisión del colegiado benefició al Athletic Club

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, aseguró que después de ver las imágenes de la acción que le costó la roja directa a Brais Méndez en el partido frente al Athletic Club "queda bastante claro que no fue" merecida la expulsión de su jugador. "No nos han dado ninguna explicación de por qué no la revisaron en el VAR y en el momento no la vimos en nuestro monitor, pero luego sí la he visto y me queda bastante claro que no fue", lamentó el técnico estadounidense en su valoración de encuentro.

La roja a Brais Méndez según Matarazzo

"Les he dicho a los jugadores que no podemos quedar con uno menos mas, es la tercera vez desde que estoy aquí, pero viendo la jugada es increíble que se expulse a un jugador por eso, porque lo que ha hecho Brais es revolverse ante el golpe del jugador del Athletic".

El debut de Wesley en la Real Sociedad

"Creo que cuando entró se pudieron ver sus cualidades, su agilidad, su velocidad, su capacidad en el uno contra uno. Es un talento que puede desarrollarse hasta convertirse en un gran jugador. Esta es mi primera impresión por lo que he visto en sus partidos anteriores. Es un gran chico, con un carácter muy positivo, humilde, agradecido por estar aquí, conecta con sus compañeros desde el primer día, lo cual es algo muy positivo. Necesita ponerse en forma, necesita mejorar su volumen. Se cansó al poco tiempo, lo que demuestra que el ritmo aquí en LaLiga es diferente al que está acostumbrado, pero esto llegará, llegará con el tiempo".

Matarazzo sobre las sensaciones acerca del derbi entre la Real Sociedad y el Athletic Club

"Hasta el minuto 80 sí creo que hemos merecido la victoria, porque en la primera parte hemos sido mejores, algo que no es fácil contra el Athletic, hemos tenido algunas opciones ya en la primera parte, también una muy buena de Oyarzabal en la segunda, en la que creo que el Athletic ha podido tener más oportunidades. Para ser honesto, podemos estar satisfechos con este resultado, pero siempre quiero ganar. El rendimiento no ha sido estupendo, pero si bueno, hemos teniendo bastante el control del partido, sobre todo después de nuestro gol, pero está claro que hay que aceptar el empate y exigirnos más si queremos ganar los partidos. Valoro el resultado, claramente, pero queremos ganar estos partidos. Cuando vas ganando 1-0, tienes el partido bajo control. El rendimiento fue correcto, no excelente, pero correcto. Suficiente para tener el control de la mayor parte del partido, pero queremos más. En estos momentos prefiero ser más crítico. Estamos en un buen momento para ser exigentes, para querer más, para pedir más. Si queremos dar lo mejor esta temporada, entonces necesitamos tener este estándar tan alto. Así es como trabajo. A veces, si no es un buen partido, entiendo que hay que soltar un poco, pero podemos hacerlo mejor de lo que hicimos hoy. Ya lo hemos demostrado antes y ese es nuestro estándar".