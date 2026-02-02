Ernesto Valverde reconoce que la polémica tarjeta roja a Brais Méndez "ha podido influir" en el empate del Athletic Club

El entrenador del Athletic aceptó que la expulsión del centrocampista de la Real Sociedad "ha podido influir" en el tramo final porque la Real "ha terminado más hundida" y sobre la roja comentó que no vio la acción, "pero me imagino que no habrá sido nada especial"

El Athletic Club rescató, en los últimos instantes, un punto que más que solucionar algo es balsámico para no tener que agachar la cabeza ante su rival, la Real Sociedad. Los blanquiazules dominaron, impusieron su juego y se vieron perjudicados, según palabras de Matarazzo por una polémica expulsión a Brais Méndez en el minuto 80 de partido. Ernesto Valverde destacó, acerca de la aciión, que no la vio, "pero me imagino que no habrá sido nada especial", dictaminó el entrenador del Athletic Club.

Ernesto Valverde habla sobre la roja a Brais Méndez

Valverde aceptó que la expulsión de Brais Méndez "ha podido influir" en el tramo final porque la Real "ha terminado más hundida" y sobre la roja comentó que no vio la acción, "pero me imagino que no habrá sido nada especial". "No sé hasta qué punto ha sido determinante, pero ha podido influir porque nos ha dejado superioridad y a ellos más hundidos en el área. No la he visto, pero imagino que no ha sido nada especial", destacaba Ernesto Valverde que no quiso prestar demasiada atención a la polémica para centrarse en el juego pobre y sin brillo de su equipo.

Ernesto Valverde valora el partido del Athletic Club

Ernesto Valverde, además, admitió tras el empate frente a la Real Sociedad en el derbi vasco de San Mamés (1-1) que a pesar del punto sumado gracias al gol de Iñigo Ruiz de Galarreta a dos minutos del final "no fue un partido brillante" de su equipo. "El partido se nos estaba poniendo mal. En el primer tiempo la Real ha tenido más opciones y ha jugado mejor y en el segundo nos hemos volcado mucho dejando opciones, como la gran jugada de Oyarzabal. En el cómputo global ellos han estado bien", explicó el técnico. "Era un partido muy importante y sabíamos que los dos equipos íbamos a ir a por todo. Ese ímpetu te impide tener claridad para jugar, pero todo depende también de los jugadores. En el segundo tiempo salió Iñigo y nos ha dado esa pausa que te hace jugar", apuntó sobre la posible ansiedad de su equipo. Por otro lado, señaló que "el problema" que están teniendo para sacar los partidos adelante es sobre todo que están "haciendo pocos goles". "Todo va unido, si atacas bien defiendes bien y al revés. El problema es que nuestros números en cuanto a convertir goles son bastante pobres", reconoció.