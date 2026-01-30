Sorteo Champions League hoy en directo | Rivales en el playoff de Real Madrid y Atlético de Madrid en vivo

Sigue en directo el sorteo de los playoff de la Champions League que se celebrará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Tras el sorteo de Champions League se celebrará el de Europa League en el que el Celta de Vigo estará atento para conocer su rival de dieciseisavos de final

El sorteo se celebrará en el Salón del Fútbol Europeo en la ciudad de Nyon, Suiza . El sorteo de playoff de Champions League dará comienzo a partir de las 12 (hora peninsular española) y en ESTADIO Deportivo te iremos contando minuto a minuto todo lo que pase. Además desde este preciso instante, te desgranaremos todo lo que debes saber sobre este sorteo de Champions League que para algunos como el Real Madrid es un mal trago y para otros como el Bodo/Glimt es todo un premio.

Este sorteo de playoff de Champions League es el precio que deben pagar los 16 equipos participantes para estar en octavos de final y en caso de superar la eliminatoria, medirse a alguno de los ocho conjuntos que hicieron su trabajo en la fase liga. Los 16 equipos que participarán en este sorteo son:

Sin lugar a dudas que uno de los equipos por los que casi nadie hubiese apostado en la fase liga de la Champions League porque acabase entre los 24 primeros sería el Bodo/Glimt . El cuadro noruego, sin ningún tipo de complejo, venció en las dos últimas jornadas de la fase liga a Manchester City por 3-1 y al Atlético de Madrid por 1-2. Estos resultados unidos a los empates ante Tottenham, Slavia de Praga y Dortmund han permitido que estén en el sorteo de este viernes. Se podría considerar el Bodo/Glimt como la 'cenicienta' de este sorteo pero después de lo visto, puede ser un rival que de más de un susto.

Si el Bodo/Glimt es la sorpresa positiva, el Real Madrid es sin duda una de las decepciones. En la última jornada de la fase liga de la Champions League , los de Arbeloa eran los que lo tenían más de cara para meterse entre los ocho primeros. El Benfica de un viejo conocido como Mourinho hizo de las suyas con un triunfo por 4-2 que además llevó a los lusos a meterse a última hora entre los 24 mejores gracias a un gol del portero Trubin .

El PSG , vigente campeón de la Champions League , tampoco hizo los deberes como se podía esperar de los de Luis Enrique . Con 14 puntos, los galos terminaron en la posición decimoprimera. Un triunfo del PSG en la última jornada ante el Tottenham hubiese supuesto el pase directo a octavos pero los de Luis Enrique no pasaron del empate ante los británicos.

El Atlético de Madrid era otro de esos equipos que si ganaba tenía bastantes posibilidades de meterse en el top 8 de la fase liga de la Champions League . Los de Simeone se adelantaron ante el Bodo/Glimt pero los noruegos tenían otro plan. Congelaron el Metropolitano con una remontada que ya forma parte de la historia reciente de la Champions League .

Como es lógico, hay equipos que se quedaron fuera por cuestión de goles como pudo ser el caso del Marsella . Los galos vieron como el Benfica marcaba en el descuento y debido a la diferencia de goles decían adiós a la Champions League . Otras ausencias destacadas pueden ser la del Nápoles o la del Athletic Club , que por momentos en su último partido de fase liga ante el Sporting CP estuvo entre los 24 mejores pero tras perder se despidió de la competición de una forma muy cruel.

La UEFA ha lanzado un gráfico en el que se puede observar cómo estaba la clasificación al descanso de los últimos 16 partidos de la fase liga y cómo estaba al final. Una auténtica locura lo vivido el pasado miércoles en la Champions League .

Este sorteo de playoff de la Champions League que determinará qué equipos ponen rumbo a octavos de final junto a los ocho ya clasificados cuenta con ciertos aspectos que hay que tener en cuenta.

Por tanto, o los noruegos vuelven a la ciudad que les dio la gloria el pasado miércoles o Mourinho regresa al Santiago Bernabéu. Muchos mentiríais si dijeses que nos os da cierto 'morbo' el ver al portugués volviendo a la que un día fue su casa...

El Real Madrid tratará de que la debacle vivida en Portugal ante el Benfica no vaya a más y para ello espera superar al rival que le toque en suerte este viernes en el playoff de Champions League . El Real Madrid jugará como local el partido de vuelta de esta eliminatoria. Al quedar los de Arbeloa en novena posición, sus posibles rivales pueden ser el Bodo/Glimt (23º) o el Benfica (24º).

El Brujas , que hace años ya se midió al Atlético de Madrid en Champions League o el Galatasaray , con los que ya se enfrentaron en la fase liga con empate en territorio turco, pueden ser los rivales de los colchoneros en una eliminatoria que volverá a poner a prueba a los de Simeone en Europa .

El Atlético de Madrid también se estrelló aunque puestos a comparar, la derrota de los de Simeone ante el Bodo/Glimt era totalmente inesperada. Los rojiblancos tendrán que vivir una ronda extra en una Champions League que ha sacado lo mejor y lo peor de los de Simeone .

Recordamos, el Real Madrid se puede enfrentar a Bodo/Glimt o Benfica y el Atlético de Madrid a Galatasaray o Brujas. Ambos tendrán a su favor el partido de vuelta como local.

Pocos minutos para que arranque el sorteo en Nyon (Suiza) donde Real Madrid y Atlético de Madrid conocerán el rival al que tendrán que enfrentarse en febrero para estar en los octavos de Champions League.

En Nyon ya ha 'empezado' el sorteo de los playoff de la Champions League. Están recordando en el Salón del Fútbol los mejores momentos de la última jornada de la fase liga... ¡UNA LOCURA!

Recuerdan que la final es en Budapest el próximo 30 de mayo. Para eso aún queda mucho pero siempre es bueno saber cuál debe ser el final del camino.

La Champions League vivirá este viernes 30 de enero otro día de nervios con el sorteo del playoff que se celebrará en el Salón Europeo del Fútbol de la ciudad de Nyon, en Suiza. El sorteo del playoff de Champions League en el que estarán como representantes españoles Real Madrid y Atlético de Madrid (el Athletic Club quedó eliminado en la fase liga y el Barcelona ya tiene su billete para octavos) podrá seguirlo en directo y online a través de ESTADIO Deportivo.

Verse en un sorteo de Champions League siempre suele ser buen síntoma ya que significa de que estás jugando la competición. Pero como se suele decir, todo es desde el punto de vista desde el que se mire. A buen seguro que a cualquiera de los 16 equipos que estarán este viernes en el sorteo de playoff de la Champions League si les dijesen que se pueden ahorrar este trámite lo firmarían sin dudarlo. En el caso de los españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid tendrán que cumplir en este playoff para que el palo que supuso no quedar entre los ocho primeros de la fase liga no se convierta en una pesadilla con una eliminación previa.

Real Madrid y Atlético de Madrid tendrán que jugar dos partidos extras en esta Champions League para meterse entre los 16 mejores que suponen los octavos de final y donde ya espera el Barcelona.

En el caso de los de Arbeloa, los blancos se quedaron al filo de los ocho mejores con 15 puntos y con un palo importante tras caer en Portugal ante el Benfica de un viejo conocido como Mourinho. El Real Madrid de Arbeloa ya sabe que su rival de Champions League saldrá entre dos equipos ya marcados como son el propio Benfica con la vuelta de Mou al Bernabéu o el Bodo/Glimt, la revelación de esta Champions League con triunfos ante Manchester City y Atlético de Madrid.

El cuadro de Simeone también cuenta ya con dos rivales posibles para estos playoff de Champions League. El Atlético de Madrid se podría media al Galatasaray turco con el que ya se midió en la penúltima jornada de la fase liga o el Brujas de Bélgica. Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid tendrán asegurado que el partido de vuelta sea como local.

El sorteo de playoff de Champions League que se celebrará en Nyon, Suiza a partir de las 12 del mediodía contará con cabezas de serie como son los equipos que quedaron en la fase liga entre el noveno y el decimosexto como son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Leverkysen. Estos tienen asegurado el partido de vuelta en sus respectivos estadios.

Por otro lado, los equipos clasificados en la fase liga del decimoséptimo al vigesimocuarto. Estos equipos son: Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica. Los emparejamientos se producirán del siguiente modo: 9º y 10º ante 23º y 24º, 11º y 12º ante 21º y 22º, 13º y 14º ante 19º y 20º y 15º y 16º ante 17º y 18º. Lo primero que se hará en el sorteo es determinar a que lado del cuadro irán desde el 24º al 17º y colocando el resto de equipos (del 16º al 9º) en el lugar que le correspondan en función del rival.

Los partidos de playoff de Champions League se disputarán el 17 y el 18 de febrero en el choque de ida y el 24 y 25 en la vuelta. La UEFA apuesta, en la medida de lo posible, porque los equipos que que jueguen el martes 17, disputen la vuelta el miércoles y viceversa para que así exista un tiempo de descanso similar.