El camino del Real Madrid en la Champions League: posibles rivales en los ‘playoff’

Una vez acabada la ‘fase de liga’ de la Champions League, inician las eliminatorias. El Real Madrid, tras la debacle vivida en Lisboa ante el Benfica, tendrá que pasar por el camino largo si quiere alcanzar la final, con dos posibles rivales para la ronda de ‘playoffs’ a octavos de final

La temporada del Real Madrid parece no remontar el vuelo. Hace unas semanas se hablaba de la dolorosa derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, después llegó la debacle en Copa del Rey, con la eliminación ante el Albacete tras la destitución de Xabi Alonso. Ahora, el actual equipo de Álvaro Arbeloa, que mostró garra en LaLiga ante el Villarreal, queda fuera del top 8 en la Champions League, su competición fetiche y único torneo eliminatorio pendiente esta campaña.

Con un sorteo que se realizará el próximo viernes 30 de enero a partir de las 12.00 horas, el conjunto blanco ya conoce cuáles son sus dos opciones para los ‘playoffs’, puesto que el sorteo empareja a los equipos por proximidad en la tabla. Siendo el Madrid 9º, le tocaría uno de los dos últimos clasificados de ronda, el noruego Bodø/Glimt o su última pesadilla, el Benfica.

Una vez se conozcan los duelos, el conjunto de Álvaro Arbeloa tendrá que preparar una eliminatoria a doble partido que se disputarán entre el 17 y 18 de febrero, la ida, y el 24 y 25 de febrero, en el caso de la vuelta.

El Bodø/Glimt, la revelación noruega

A priori, por nombre he historia, el Bodø/Glimt, equipo de una ciudad noruega con unos 50.000 habitantes, suena el rival más asequible, pero en la capital ya conocen bien el rastro que deja ‘La Horda Amarilla’. La participación del Glimt en esta edición de la Champions está cargada de hazañas y proezas que serán recordadas en los libros de historia. Como un equipo del Círculo Polar Ártico fue capaz de vencer a las grandes potencias futbolísticas europeas.

El conjunto amarillo llega a los ‘playoffs’ con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas donde, curiosamente, las veces que perdió, fueron ante rivales menos poderosos. El Glimt ha empatado ante todo un Tottenham, actual campeón de la Europa League, y el Borussia Dortmund, finalista de la Champions League hace dos ediciones. Pero si hablamos de sus victorias, estás llegan con seña de identidad.

En su feudo, el Aspmyra Stadion, han batido a todo un Manchester City por 3 a 1, en la penúltima jornada, mientras que, en su último partido, mandaron al Atlético de Madrid fuera del top 8 al lograr la victoria por 1 a 2 en El Metropolitano, tras aguantar toda una segunda mitad ante el equipo de Simeone.

Viendo el momento actual del Real Madrid, y la proximidad a las eliminatorias, no sería un rival a celebrar si toca en el sorteo, puesto que el invierno es largo, y un desplazamiento hasta la zona más norte del planeta podría mermar la presencia blanca en los octavos de final.

Su última pesadilla, el Benfica

Cosa del destino o no, el estadio Da Luz, hogar del Benfica, donde el Real Madrid conquistó ‘La Décima’ Champions hace 12 años, anoche fue el lugar donde el equipo de Arbeloa volvió a tocar fondo. ‘Las Águilas’ mandaron fuera del top 8 a los blancos con un gol de su portero, el héroe de la noche, el ucraniano Anatoli Trubi, en el minuto 98, que sellaba el 4 a 2 definitivo. Con este recuerdo y teniendo en cuenta las expulsiones de Asencio y Rodrygo, volver a la capital portuguesa no será plato de buen gusto para el equipo de Chamartín.

Por su parte, la plantilla de Mourinho no tuvo un buen inicio de campaña europea, con cuatro derrotas consecutivas ante Qrabag, Chelsea, Newcastle y Bayer Leverkusen. Sus victorias llegaron a partir de la jornada 5, con un 0 a 2 ante el Ajax, seguido de otro 2 a 0 frente al Napoli, para acabar entrando en entre los 24 clasificados con la victoria sobre el Madrid.

Lisboa o Bodø, el Madrid tendrá que hacer parada en alguna de las dos ciudades para seguir avanzando en la Champions League, si no quiere llegar a marzo con solo LaLiga en juego. Si logran superar estos ‘playoffs’, la siguiente ronda serán los octavos de final, donde también se conocen los posibles rivales.

El precio de jugar los ‘playoffs’

De ser capaces de superar la eliminatoria en febrero, el equipo de Xabi Alonso ya sabe que le pueden tocar dos equipos, el Manchester City o Sporting CP, todo depende de lo que dicte el sorteo.

El conjunto de Guardiola llega a los octavos por la mínima tras quedar como 8º clasificado, con un punto más que el Real Madrid, un empate en Lisboa y los blancos hubieran pasado por diferencia de goles.

Lo mismo ocurre con la entidad verdiblanca, también con 16 puntos, fueron los 7º al empatar a puntos y diferencia goles con el Manchester City, donde sus 17 goles a favor le otorgaron una posición preferente ante los 15 anotados por los ingleses.

El camino ya está hecho, el Real Madrid sabe que para empezar a salvar la temporada deberá viajar a Noruega o Portugal, para después volver a la capital lusa, o cambiar de país rumbo a Inglaterra, donde esperaría un viejo conocido de los últimos años en la Champions League. Ahora, lo primero es solucionar la papeleta sufrida en el estadio Da Luz.