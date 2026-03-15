Preocupación en el Real Madrid: Arbeloa convoca una reunión con los líderes del vestuario

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, reunió en Valdebebas a Fede Valverde, Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni para analizar la situación física del equipo tras una ola de lesiones que ya afecta a diez jugadores. El técnico busca proteger al grupo en pleno tramo decisivo de la temporada

La temporada del Real Madrid está entrando en una fase crítica marcada por las lesiones y la presión competitiva. El conjunto blanco, que se encuentra a 1 punto del FC Barcelona en LaLiga, con un partido más, afronta el tramo decisivo del curso con una plantilla muy castigada físicamente y con varias piezas clave fuera de combate.

A las bajas ya conocidas se han sumado en las últimas horas las de Raúl Asencio y Ferland Mendy, ampliando una lista que incluye también a futbolistas importantes como Kylian Mbappé, Rodrygo Goes o Éder Militao. La acumulación de contratiempos ha encendido todas las alarmas en Valdebebas y ha obligado al cuerpo técnico a actuar con rapidez.

En ese contexto, el entrenador madridista decidió convocar una reunión de urgencia con algunos de los líderes del vestuario para analizar la situación del equipo y evitar que la crisis de lesiones siga creciendo.

Una reunión de emergencia en Valdebebas

Pero la preocupación en el Real Madrid no se limita únicamente al número de bajas. El momento del calendario obliga a gestionar cada decisión con máxima prudencia.

Según informó Marca, Arbeloa reunió durante el entrenamiento a cuatro de los futbolistas más importantes del equipo: Fede Valverde, Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Todos ellos son piezas fundamentales tanto en el vestuario como sobre el terreno de juego.

El objetivo de la reunión era conocer de primera mano el estado físico de los jugadores disponibles y evaluar hasta qué punto pueden asumir la carga de partidos que se avecina.

La conversación también sirvió para calibrar riesgos en un momento en el que el equipo afronta compromisos determinantes tanto en la LaLiga como en la Champions League, con la vuelta de octavos de final.

Diez bajas en el peor momento del calendario

Pero el verdadero problema para el Real Madrid es el contexto competitivo en el que se producen estas lesiones.

El conjunto blanco encara una semana decisiva en la que debe medirse al Atlético de Madrid en LaLiga después de disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City. A ello se sumaría la cercanía de otros encuentros de máxima exigencia en el calendario, como unos posibles cuartos de final europeos.

La acumulación de partidos y el desgaste físico están pasando factura a una plantilla que ya venía arrastrando problemas físicos desde hace varias semanas. Por ello, la gestión de minutos y el control de cargas se han convertido en una prioridad absoluta para el cuerpo técnico.

Un vestuario comprometido con el momento

Pero dentro del vestuario el mensaje ha sido claro: compromiso total con el equipo en un momento delicado de la temporada. El propio Arbeloa lo explicó en la previa del partido ante el Elche al destacar la actitud de sus jugadores: "Solo tengo jugadores que han levantado la mano dispuestos para volver a hacer un esfuerzo. Es gente muy comprometida y sabemos lo importante que es el partido".

Estas palabras reflejan el clima interno de un grupo que entiende la importancia de los próximos encuentros y que está dispuesto a asumir responsabilidades pese al riesgo físico.

LaLiga y la Champions en juego

Pero más allá de las dificultades actuales, el Real Madrid sigue plenamente vivo en las dos grandes competiciones del curso.

En LaLiga, el equipo continúa persiguiendo al FC Barcelona. Tras la victoria ante el Elche, el conjunto blanco se sitúa a un punto en la clasificación, mientras que los azulgranas aún tienen que medirse ante el Sevilla en el Camp Nou. Cada jornada es decisiva si los blancos quieren mantener sus opciones de conquistar el campeonato.

En paralelo, el equipo prepara el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City, una eliminatoria que puede marcar el rumbo de la temporada.

En este contexto, la prioridad del cuerpo técnico es evitar nuevas lesiones que comprometan aún más la rotación del equipo.

Las próximas semanas serán determinantes para el Real Madrid. Y en un escenario de máxima exigencia, Arbeloa sabe que la gestión del vestuario y de la carga física de sus jugadores puede marcar la diferencia entre mantenerse en la pelea por los títulos o ver cómo la temporada se complica definitivamente.