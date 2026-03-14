Real Madrid 4-1 Elche: Goleada con especial protagonismo de La Fábrica

Los de Arbeloa salieron victoriosos del encuentro ante los de Eder Sarabia, que terminó con hasta siete canteranos del conjunto blanco. Rüdiger, Fede Valverde, Huijsen Arda Güler, por un lado, y Manuel Ángel en propia, por otro lado, fueron los goleadores del partido en el Bernabéu

Real Madrid y Elche se citaron en el día de hoy en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Para ello, Arbeloa introdujo tres cambios en su once con respecto al que salió ante el Manchester City, con la ausencia de Ferland Mendy. Por ello, Fran García fue una de las novedades en el conjunto blanco, además de Dani Carvajal o Camavinga. Por otro lado, Eder Sarabia decidió apostar por Cepeda para la delantera, y acompañar a André Silva, por delante de otras opciones como la de Rafa Mir o Álvaro Rodríguez.

Por un lado, Arbeloa empezó con el siguiente once inicial ante el Elche: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Thiago, Camavinga, Valverde, Vinicius, Brahim. Por su parte, el equipo de Eder Sarabia, que sorprendió, eligió esta alineación para comenzar en el Bernabéu: Dituro, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Febas, Redondo, Martim Neto, Sangare, Cepeda, André Silva. En este sentido, el conjunto visitante no tuvo gran presencia en el área de Courtois durante la primera parte, firmando tan solo un remate, de Cepeda, que no fue entre los tres palos. De la misma manera, los blancos tuvieron dificultades durante los primeros compases para llegar al área de Dituro y crear ocasiones reales de peligro. No obstante, una falta de Redondo sobre Brahim en el minuto 39 comenzó decantar la balanza a favor de los locales. Fede Valverde llevó a cabo el lanzamiento y Rüdiger, que aprovechó el rechace, remató con un duro golpeo con el que abrió el marcador del Bernabéu.

Tras ello, el Real Madrid se empezó a soltar en el campo del Elche, con llegadas por la banda de Fran García y ocasiones sobre la portería de Dituro. En este sentido, en una de ellas vino el segundo gol de los de Arbeloa: Fede Valverde recibió un balón en la frontal, se orientó el esférico y lo lanzó a la escuadra izquierda del meta argentino, aumentando la ventaja en el marcador del partido. Por otro lado, la mala noticia fue el cambio obligado de Buba Sangaré. El joven futbolista chocó cabeza con cabeza con Camavinga y el más perjudicado terminó saliendo él, hasta el punto de tener que pedir el cambio y ser la primera sustitución del partido, por lo que entró Adrià Pedrosa, que sufrió ante las embestidas por su banda.

El resultado del partido en el Bernabéu llevó a Arbeloa realizar hasta cuatro sustituciones de una atacada, en el minuto 60, con el objetivo de dar descanso a los jugadores más titulares, como son Fede Valverde, Tchouameni y Vinicius. Además, el técnico del Real Madrid entrada a canteranos como César Palacios, Manuel Ángel o Diego Aguado, habiendo hasta siete de La Fábrica en los últimos compases. Tras ello, los locales siguieron dominando el partido, ante un Elche muy blando en tareas defensivas. En este sentido, Huijsen puso el tercero en el encuentro frente a los de Eder Sarabia, de cabeza, tras un gran centro de Daniel Yáñez. Esto le dio a los blancos más tranquilidad para el resto del partido, moviendo el balón de un lado a otro.

Por otro lado, una gran conducción de ataque de Diang llevó al primer tanto de los de Eder Sarabia: Manuel Ángel, en su intento de despejar el balón, se metió el mismo en propia puerta, haciendo el 3-1 en el Bernabéu. Además, Arda Güler logró un sensacional gol desde el centro del campo, con un disparo que no puede evitar Dituro, que estaba adelantado. De esta manera, el Real Madrid se llevó una victoria, con goles de Rüdiger, Fede Valverde y Huijsen. Además, Arbeloa pudo dar descanso a varios de sus jugadores más utilizados y con más minutos para introducir a futbolistas del Castilla. Con ello, los blancos se mantienen en la segunda plaza, pero con 66 puntos, a uno del Barcelona, que jugará mañana ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou. Por su parte, el Elche se sitúa en la decimo séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 26 puntos, uno por arriba de la zona del descenso.

- Ficha técnica

4 – Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger (Diego Aguado, m.61), Huijsen, Fran García, Tchouaméni (Dani Yáñez, m.58), Camavinga, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, m.64), Fede Valverde (Arda Güler, m.58), Brahim (César Palacios, m.64) y Vinícius (Gonzalo, m.58).

1 - Elche: Dituro; Buba Sangaré (Adrià Pedrosa, m.23), Chust, Affengruber (Pedro Bigas, m.74), Petrot (Josan, m.64), German Valera; Martim Neto (Grady Diangana, m.74), Febas, Redondo (Aguado, m.64), Lucas Cepeda (Rafa Mir, m.64); André Silva.

Gol: 1-0, m.39: Rüdiger. 2-0, m.45: Valverde. 3-0, m.66: Huijsen. 3-1, m.84: Manuel Ángel (propia puerta). 4-1, m.89: Arda Güler.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Camavinga (m.55), por parte del Real Madrid, y a Valera (m.62), Affengruber (m.66) y Rafa Mir (m.88) en el Elche.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 71.048 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Vicente Paniagua, exjugador de baloncesto del Real Madrid.