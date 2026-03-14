Eder Sarabia: "Con fuerza, unión y convencimiento nos sentimos con energía para estos diez partidos"

El técnico del Elche compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la dura derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu, que le mantiene en la zona baja de la tabla de LaLiga EA Sports

El Elche cayó derrotado en su visita al Real Madrid en el Bernabéu, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia, además no tuvieron apenas protagonismo en el área de Courtois, logrando un remate a puerta en todo el partido. De esta manera, el técnico del conjunto ilicitano compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el 'pinchazo' frente al equipo de Arbeloa. En este sentido, el club alicantino se mantiene en la decimo séptima posición con 26 puntos.

Eder Sarabia analiza la derrota ante el Real Madrid

En este sentido, Eder Sarabia apuntó que el 4-1 en el Bernabéu "es el resultado más abultado de la temporada. El segundo gol nos hace daño porque era un momento de intentar llegar 1-0 al descanso para manejar ese tramo final. Nos pusimos 2-0 y en el momento en el que estamos, es difícil. Hay que corregir las cosas y debemos saber que no vamos a jugar otra vez contra este equipazo. Sabíamos que teníamos dos partidos complicados fuera de casa y debemos recuperarnos porque el sábado tenemos un partido importante y tiene que ser diferente". El técnico del Elche habló de la capacidad para revertir la situación: "Claro que sí estoy capacitado. Ahora estoy más triste porque a nadie le gusta perder. Hemos hechos cosas buenas por momentos, pero no llegábamos en el mejor día para el Bernabéu. Con fuerza, unión y convencimiento nos sentimos con energía para estos diez partidos. Hay que entender lo que ha pasado, superarlo y prepararnos para los diez partidos que nos quedan".

Además, Eder Sarabia dio un análisis del trabajo de su equipo durante el partido: "Estábamos haciendo un buen partido. Es verdad que hemos perdido algunos balones tontos porque estábamos atacando bien, sin demasiada profundidad. Estábamos controlando bien sus ataques. La jugada de la falta y el rechace nos puso 1-0. En el momento, nos hizo daño. Avisé que quedaban cinco minutos y perdimos un balón donde no debimos. Era llegar al descanso 1-0, pero ahora no es fácil tener esa inteligencia. También nos han marcado golazos. Ellos están con ese puntito de acierto. Era de tener más precisión en combinar y no perderla. Son partidos especiales en los que hay que hacer cosas diferentes. Hasta el 2-0, estábamos bastante bien. El aprendizaje es del tema mental, de seguir siendo fuertes. Llevamos casi tres meses sin ganar y el equipo está dando la cara. Debemos tener más orgullo y coraje para defender esta camiseta todos juntos hasta el final".

Eder Sarabia lanza un mensaje a la afición

Por último, Eder Sarabia dejó un mensaje hacia la afición del Elche en mitad de esta crisis de resultados que está atravesando el equipo: "De momento, seguimos fuera del descenso. No sé qué pasará mañana. Tiene mucho mérito lo que estamos haciendo a pesar de esta mala racha de resultados. Con frialdad, cabía la opción de perder aquí. Necesitamos estar todos juntos y debemos llenar todos el estadio el sábado. Y nosotros, necesitamos ponerle ese punto de dejarnos todo para volver a venir a estadios como este. Voy a pensar en el partido siguiente. Si me pongo a pensar en 15 puntos, me pueda llegar la frustración más rápido. Hay que limpiar bien y a partir del lunes, hay que hacer una gran semana para conectarnos todos".